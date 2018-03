Pourquoi McDonald's veut enlever le cheeseburger de son Happy Meal

C'est une petite révolution pour McDo. Les clients qui commandent un Happy Meal ne pourront plus choisir un cheeseburger dans le fameux menu pour enfants. Ils seront toujours en mesure d'en acheter un séparément, mais il ne sera plus inclus dans le prix du menu. Une décision que la marque américaine vient de dévoiler, mais qui ne prendra effet qu'en 2022. L'objectif de McDonald's est de réduire de 20% l'apport calorique de son menu pour enfants à cette date.



Mais aujourd'hui, le cheeseburger est le sandwich le plus riche de Happy Meal. L'apport calorique du menu, y compris un cheeseburger, une petite frites et un petit Coca Cola est de 699 calories contre 650 pour le même menu avec un burger et 576 avec une boîte de McNuggets.



McDonald's espère que d'ici 2022, plus de menu pour enfants ne comptera plus que 600 calories, dont 10% de gras saturés. C'est pour la même raison que la chaîne avait déjà supprimé en 2013 les sodas de son menu Happy Meal aux Etats-Unis et qu'elle entend réduire la teneur en sucre du lait chocolaté qui accompagne et offre de l'eau. Les boissons gazeuses resteront toujours disponibles. A noter qu'en France, il y a plusieurs années que McDo propose simplement de l'eau dans son Happy Meal.



Happy Meal représente 15% des ventes de McDonald's



Soulignant sa responsabilité pour l'obésité infantile (40% des enfants américains mangent de la restauration rapide tous les jours selon l'American Heart Association), McDonald essaie d'améliorer son image auprès des parents. La chaîne cherche ainsi, dans différents pays, à faire évoluer son menu enfant en proposant des tomates en accompagnement comme en France ou en poulet comme en Italie.



Mais avec la suppression du menu enfant cheeseburger, la marque américaine fait un pari plus risqué en termes de commerce. Happy Meal représente 15% des ventes de la chaîne. Et si toutes les grandes chaînes de restauration rapide proposent des menus enfants, c'est McDonald's qui réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires auprès de ce public.



Et le cheeseburger est le sandwich étoilé de ce menu. Conçu en 1977 par un gérant d'un restaurant de St. Louis, Missouri, qui voulait mieux servir la clientèle des enfants, Happy Meal a été lancé deux ans plus tard dans tous les restaurants McDonald's, qui ont rencontré un succès retentissant. Le menu, à l'époque, comprenait soit un hamburger ou un cheeseburger, des frites, du soda et un petit jouet en plastique. Les McNuggets complèteront l'offre en 1983.



