Pour mieux dormir la nuit il faut peindre vos murs en bleu

Les couleurs de la chambre auraient un impact significatif sur le bien-être psychologique et physique d'un individu permettant un sommeil paisible et profond. Les chercheurs mandatés par la chaîne d'hôtels britanniques Travelodge ont découvert que le bleu favoriserait un sommeil idéal.



3 couleurs à éviter dans la chambre



Les chercheurs ont examiné 2 000 foyers britanniques pour étudier l'influence de la couleur de leur chambre sur la qualité et la quantité de sommeil qu'ils ont chaque nuit. Les résultats ont permis aux scientifiques d'établir un classement des couleurs les plus apaisantes pour une bonne nuit de sommeil, ici c'est:



- Dormir dans une chambre bleue donne en moyenne 7 heures et 52 minutes de sommeil par nuit. Selon les chercheurs, la couleur bleue vient en premier parce qu'elle est associée à un sentiment de calme. Cela aiderait aussi à réduire la tension artérielle et la fréquence cardiaque, deux facteurs clés pour une bonne nuit de sommeil.



- Dormir dans une chambre jaune donne en moyenne 7 heures et 40 minutes de sommeil par nuit. La couleur jaune est en deuxième position car selon les scientifiques, cela stimulerait le système nerveux, un mécanisme favorisant la relaxation. Le jaune créerait également une atmosphère chaleureuse et confortable, indispensable pour s'endormir paisiblement.



- Dormir dans une chambre verte donne en moyenne 7 heures et 36 minutes de sommeil par nuit. Green, quant à lui, serait en mesure de créer un environnement apaisant favorisant la relaxation essentielle au sommeil, selon les scientifiques.



- Dormir dans une chambre d'argent donne aux ménages un sommeil moyen de 7 heures et 33 minutes de sommeil par nuit. La couleur argent métallique apporte une touche de luxe à la pièce et permet de rappeler la couleur de la lune. Cet effet trompe-l'oeil induit le sommeil et crée un environnement apaisant pour un sommeil paisible.



- Dormir dans une chambre orange donne en moyenne 7 heures et 28 minutes de sommeil par nuit. Selon les chercheurs, la couleur orange ajouterait de la chaleur à la pièce et aiderait à créer une atmosphère stable et rassurante. Cela aiderait également à réchauffer et détendre les muscles du corps, qui sont essentiels pour une bonne nuit de sommeil.



En revanche, les ménages ayant le moins de sommeil dormaient dans des chambres à prédominance pourpre, marron et gris. Les chercheurs supposent que ces couleurs sont tristes et déprimantes, ce qui rend les occupants émotionnellement isolés et inconfortables, ce qui entraîne un sommeil agité.



Le bleu rendrait heureux et apaiserait



58% des Britanniques avec une chambre bleue ont dit aux experts qu'ils se réveillent régulièrement heureux. Suzy Chiazzari, consultant en chromothérapie et design d'intérieur, a déclaré dans le sondage: «Il n'est pas surprenant que le bleu soit à la tête des meilleures couleurs pour favoriser le sommeil, car cette couleur est très relaxante pour l'œil.»



Avant de continuer «psychologiquement, nous reliez le bleu aux eaux calmes et au ciel bleu, que nous trouvons très apaisant. Comme le bleu, certaines nuances de jaune et de vert sont également des couleurs relaxantes, connues pour réduire le stress et favoriser une bonne nuit de sommeil ». Avec les résultats de cette étude, Travelodge a décidé d'ajouter différentes nuances de bleu dans leurs chambres d'hôtel pour créer un environnement calme et relaxant et pour promouvoir une bonne nuit de sommeil pour leurs invités.