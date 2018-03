Que d'amour pour le peuple ivoirien et pour l'ami des Sarkozy.



Pour installer leur élu, la France et l'ONUCI, rentrent en guerre contre la Côte d'Ivoire. Sous le faux prétexte de sauver la



population civile, ils tentent d'assassiner Laurent Gbagbo et tous ses nombreux partisans, les patriotes et l'armée officielle, Républicaine de la Côte d'Ivoire.



Pendant ce temps, le génocide des Bétés se prépare, silencieusement, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, après avoir massacré des Wôbés, les Guérés, les Gouros...

Combien d'innocents, devront-ils payer de leur vie, la folie des riches et puissants vendeurs d'armes?

Sarkozy livre-t-il vraiment cette sale guerre pour son ami Alassane Dramane Ouattara?

Les français sont-ils devenus les gendarmes du monde?



Après la Libye, c'est au tour de ce pays qu'on appelait autrefois "ami", la Côte d'Ivoire. C'est sans aucun état d'âme, que Sarkozy a décidé de le bombarder avec son armée d'occupation: la force Licorne. Pendant qu'ils regroupent, nourris et bichonne les les siens, les ivoiriens eux sont entrain de mourir, sous des balles perdues, les obus, les bombardements.



Mon Dieu que c'est injuste! Pourquoi faut-il que nos enfants subissent comme ont subi leur ancêtres, l'oppression l'esclavage?



La liberté des ivoiriens est bafouée. La souveraineté de la Nation ivoirienne est piétinée.



L'indépendance niée par la loi du plus fort. Où est l'humanité, dans cette jungle?



Depuis que Gbagbo a été élu démocratiquement, à la tête de son pays, il a connu le délit du faciès. De l'honneur de Chirac, à celui de Sarkozy, le point d'honneur a été mis, pour empêcher cette présidence de Laurent Gbagbo, le fils du pays et du peuple...



Chef charismatique, démocrate et père du multipartisme ivoirien, l'historien rentrera, qu'ils le veillent ou non, par la grande porte, dans l'histoire, de la résistance africaine.

Humilier la Côte d'Ivoire et à travers Gbagbo, les fiers ivoiriens, ne se fera pas aussi simplement et facilement.



Tous les ivoiriens ne livreront pas leur pays au premier venu, ni au plus offrant. Alassane Dramane Ouattara, va s'installer au pouvoir avec son rebelle de premier ministre et traitre qui a mangé a tous les râteliers, peut-être mais pour combien de temps?



Lorsqu'une guerre éclate, tout le monde y perd quelque chose, vous le savez bien. Les français qui vivaient paisiblement en Côte d'Ivoire, s'ils sont honnêtes, ils diront un jour la vérité sur Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, de 1993 à nos jours.



Qui a apporté la guerre, en Côte d'Ivoire, pour conquérir le pouvoir présidentiel?



Est-ce Alassane ou Gbagbo?



Alassane Dramane Ouattara, pour parvenir au pouvoir présidentiel, a usé de tous les subterfuges. Impatient, intransigeant, fermé au dialogue, il a déstabilisé, le pays mais dans quel intérêt, au juste?

La Côte d'Ivoire, saigne encore et pour combien de temps encore, le palais présidentiel, va être bombardé à cause d’Alassane Dramane Ouattara, l'invité et employé d'Houphouët Boigny?



Au secours! Les enfants, les femmes et les hommes de ce pays que j'aime tant, souffrent et disparaissent sans cris, dans l'indifférence totale des français, des américains, des africains, supporteurs, du président reconnu par la communauté internationale et de la communauté internationale de l'Hôtel du Golf.



La chasse à l'homme a commencé en France, contre les manifestants de la LMP, mouvance politique de Laurent Gbagbo: la majorité présidentielle.



Des arrestations des militants pro Gbagbo se multiplient, depuis trois jours. Jusqu'où va se mouiller Sarkozy?



A la vie et la mort, pour une République démocratique ivoirienne libre.



Le conseil constitutionnel ivoirien, va -t-il investir Alassane quand la France aura assassiné la famille Gbagbo et ses fidèles alliés?



Si ce même conseil constitutionnel, peut avoir une légitimité après avoir tué, pour investir Alassane Dramane Ouattara, c'est bien la preuve qu'il a toujours été une institution souveraine, donc sa décision en faveur de Gbagbo élu président, aurait du être respectée par Choi, Ban Ki Mon, Sarkozy...



Des élections truquées, ne peuvent être considérées comme justes, en zone centre nord et ouest. De ce fait, les recours de Laurent Gbagbo étaient valables et justifiés.



Il fallait pour être dans la légalité annuler tous les résultats litigieux et s'en tenir à la décision du conseil constitutionnel.



Le droit, la législation d'un pays, ne peuvent être remis en question par un droit international aussi influent soit -il.



Nous ne le dirons jamais assez!



Vive Gbagbo pour que vive la Côte d'Ivoire, indivisible, libre et prospère.

En union de prières.



par Ozoua Gogoua