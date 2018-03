Pierre Péan donne raison à Luc Bengone Nsi

En compagnie de 51 autres personnes, le président du Mouvement de redressement national (MORENA, originel), Luc Bengone Nsi, un des premiers opposants du pays, avait déposé, le 24 mai 2011 auprès du tribunal de grande instance de Libreville, une plainte pour «usage de faux» au sujet d’un présumé acte de naissance du président Ali Bongo Ondimba.



Des Gabonais détenteurs d’un acte de naissance qui aurait été délivré à Ali Bongo, le 29 mai 2009, soit dix jours avant le décès d’Omar Bongo et qui lui aurait permis de concourir à l’élection présidentielle anticipée de 2009, avaient décidé de saisir la justice. Une plainte contre X avait été déposée au tribunal de grande instance de Libreville pour «usage de faux», le 24 mai 2011.

Si la liste du collectif des plaignants comportait 51 noms, la plainte pour «usage de faux avec constitution de partie civile» était signée par Luc Bengono Nsi, seul personne à figurer dans l’entête de la correspondance adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Libreville.



Luc Bengono Nsi avait spécifié qu’il portait plainte «d’abord comme ancien candidat à l’élection présidentielle de 2009 au cours de laquelle ledit acte a servi à l’un des candidats pour son dossier de candidature à cette élection. Je le fais ensuite comme citoyen gabonais soucieux du respect des lois de notre pays. D’autres compatriotes, dont la liste est jointe en annexe, se sont associés à cette démarche au même titre.»



Interpellé sur le fait qu’une démarche similaire avait essuyé une fin de non recevoir à la Cour constitutionnelle lors du contentieux électoral d’août 2009, Luc Bengono Nsi, président du Mouvement de redressement national (MORENA, originel), un des premiers opposants du pays, se lançait dans l’explication :



«Je ne peux pas dire que c’était une fin de non recevoir. En réalité nous avions introduit à la fois une contestation des résultats officiels et une requête sur les origines douteuses du candidat du PDG avec l’ensemble des éléments qui étaient en notre disposition. La Cour constitutionnelle a donné sa conclusion, en retenant notre requête, uniquement dans la forme, parce qu’elle me demandait d’apporter l’acte d’adoption.



On ne peut donc pas dire que le dossier avait été rejeté. Mais, aujourd’hui, nous attaquons, en sa forme, l’acte de naissance qui est un document faux. Voilà pourquoi nous mettons en cause le maire qui a établi à quelqu’un un acte de naissance après cinquante ans. D’abord, on ne peut pas établir, au Gabon, un acte de naissance à une personne qui déclare être née au Congo.



Ensuite, dans notre pays, ce n’est pas le maire du 3è arrondissement de Libreville qui établi les actes de naissance aux personnes nées hors du Gabon, mais celui du 1er arrondissement. Et vous n’êtes pas sans savoir que ce 3è arrondissement de Libreville c’est un petit peu l’arrondissement du sénateur Assélé qui déclare être le parent direct d’Ali Bongo. Enfin, dans l’acte de naissance mis en cause, le concerné s’appelle Ali Bongo Ondimba. Or, quand son père a pris le pouvoir, il ne s’appelait pas Omar Bongo Ondimba. Il s’appelait Albert Bernard Bongo».