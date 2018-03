Phénomènes magiques au Gabon

Sommaire :



1-les rituels sataniques et crimes rituels

2-le mboumba yano

3-les loges noires

4-le mboumba (arc-en-ciel)

5-le KONG

6-le serpent d’argent

7-la femme génie (serviteur)

8-comment se protéger





1-les rituels sataniques et crimes rituels



C’est quoi un rituel ? Un rituel est une « cérémonie » organisé par une personne ou groupe de personne afin de contacter l’invisible pour obtenir leur assistance dans certains domaines.



Le rituel possède une série de paroles (incantation, évocation, invocation) bien rodée pour son accomplissement. C’est un base en magie de savoir pratiquer un rituel. Autrefois, nos grands parents utilisaient des rituels pour savoir comment se passera la saison des récoltes, pour savoir où se trouve un individu qui a disparu, pour communiquer avec les défunts,...Le rituel crée donc une ambiance vibratoire qui permet au mage (magicien pour les néophytes) de faciliter sa communication avec des esprits ou une légion d’ange. Il est très important que celui qui pratique un rituel sache avant l’opération avec quel genre d’entité il va communiquer. Car des esprits mauvais et trompeurs aiment bien se présenter là où on ne les a pas convoqués. Il suffira au mage de demander leur nom et le but de leur arrivée pour qu’il les renvoi très facilement.



Venons-en au crime rituel, un crime rituel est une pratique qui consiste à sacrifier une vie humaine dans le but d’augmenter les vibrations du rituel pour convoquer des esprits démoniaques qui ont la renommée d’agir très vite et de bouleverser les situations désespérées. Cela ce fait au moyen de sang humain et d’autres parties humaines. Cette magie noire consiste à recueillir le sang d’un humain décapité vivant, et grâce à des formules de magie noire, on donne son âme (énergie vitale) au démon. Les entités concernées vont immédiatement manifester leur présence.



Car, il adore le sang à cause de la nature quadripolaire de l’homme. En effet, l’homme est composé des quatre éléments et de l’âme. Les esprits eux sont unipolaires, donc ils aiment recevoir une dose d’énergie supplémentaire qui les rend plus fort et vivant dans le plan invisible. En fait, quoique les écritures religieuses le disent mais avec certaines ombres, le diable a des pouvoirs, il peut agir aussi sur le plan physique. Donc tout sacrifice en son honneur lui permet de bomber le torse devant la divinité en disant « voilà tes créatures me supplient et me prient de les aider ».de même que celui qui vit selon les principes de respect divin aspire au royaume des cieux, de même celui qui vit sous les autres de Satan ira dans son royaume pour un asservissement eternel (c’est ce qu’on appelle en fait enfer).



2-le mboumba yano



C’est un rituel qui consiste à rentrer en contact avec un génie de l’eau. Ce génie peut apporter beaucoup de chose dans le domaine physique. Il peut vous donner la richesse (à travers un pacte sous forme de rituel=rituel du mami wata), de la gloire et de l’amour. C’est la plus part du temps ce génie qui vient importuner les enfants ou parent d’un individu qui aurait fait un pacte avec lui et aurait fuit dans une religion pour se protéger (mais les enfants et parents restant vulnérables).



Nous voyons parfois certains tradithérapeutes dire qu’ils soignent le mboumba yano, je ne sais pas mais cela n’a pas l’air d’être une maladie. Il suffit juste de chasser cette entité par des « sacrifices » adéquats et rendre la personne emmerdée invisible sur le plan occulte.



3-les loges noires



Une loge est un groupe spirituel animé d’une même idéologie mystique et ésotérique. Tout membre d’une loge pour son évolution spirituelle doit passer des étapes et donc suivre des enseignements telle une école.



Une loge devient noire lorsqu’elle se serre de ses connaissances occultes pour tromper, asservir et vilipender la société. Une loge noire est régie par un démon supérieur, qu’on invoque pour certaines cérémonies et spécificités. Une loge qui se sert de ses connaissances pour tuer des ennemies est une loge noire. Une loge noire se reconnait facilement par son embrigadement, son influence.



Les loges noires sont à l’origine de plusieurs accidents graves dans certains lieux ou certains chantiers. Ils sont sans pitié dans leur basse bésogne.

Il existe tout de même des loges dites blanches, qui prônent la paix le développement et l’amour du prochain. Ces loges ne sont pas visibles ni palpables. Mais on soupçonne des individus d’être leur porte flambeau sur cette terre. Les pouvoirs des loges blanches sont de loin au dessus de ceux des loges noires. Les loges blanches vous recrutent dans le plan invisible avant votre naissance, alors que la loge noire recrute des êtres terrestre et souillé, qu’elle souille encore plus.



4-le mboumba (arc-en-ciel)



Garder un esprit serpent pour accomplir de basse bésogne (attaque occulte, envoutement, voyance d’espionnage,...) est ce bon ? Savez vous que 98% des gens qui ont apprivoisé cet esprit ne le contrôlent plus au bout d’un certain temps. C’est la preuve même que c’est un esprit de bas niveau et membre d’une légion de magie noire. Pour moi en tant que magicien et parapsychologue, ce serpent n’apporte aucune puissance, ni aucun pouvoir.



Au contraire, son rayonnement sur le terrain et les gens qui y vivent sera d’une négativité telle les gens subiront beaucoup de dommages psychiques. Demander aux gens si ils savent cela, mais rien. Beaucoup de personnes gardent ce fameux arc-en ciel chez eux, mais ca ne leur apporte que négativité et malchance. Certains se servent même de ça pour tuer leur propre enfants, dans le but de renforcer leur « mboumba ».Pis, je vois dans certaines ethnies on donne des noms comme cela aux enfants.

Je le dis et répète, le mboumba n’apporte rien de bon ni avant, ni pendant, ni après. C’est un esprit infesteur.



5-le KONG



Voilà une autre idiotie venue du Cameroun !!Comment des gens peuvent posséder un esprit tueur qui de plus matérialise l’âme des tués dans une autre dimension physique pour les faire travailler dans un asservissement totale. J’ai même vérifié que certains étrangers vivant au Gabon sont tout simplement des revenants KONG !! Quelle ignominie satanique !! Je suis plus qu’écœuré de voir des individus attaqués d’autres pour des futilités mystiques. Et, le plus tragique est de voir la pauvreté dans laquelle vie ces individus apprentis sorciers.



Il est clair que chaque gabonais devrait combattre cela au plus bas niveau pour que ces pratiquent qui alimentent les maisons de pompes funèbres puissent disparaitre définitivement.



Le KONG utilise un groupe d’esprit démoniaque qui à travers un pacte confère à son propriétaire pouvoir mystique et autre bienfait, mais à avec comme condition, la possibilité de « bouffer » qui il veut dans la famille. Il n’y a qu’un ignare ou benêt pour pouvoir accepter un tel pacte, quand bien même, le détenteur sait qu’après sa mort, il est voué à un asservissement de ces mêmes esprits du KONG !!



6-le serpent d’argent



C’est encore un esprit qui peut nous permettre d’acquérir la manne financière de manière occulte. Pour l’acquérir il suffit de faire un pacte tacite avec un magicien noir. On vous donne la formule d’invocation. Le serpent se manifeste, vous entoure et vous devez normalement avoir des rapports sexuelles, ainsi il laissera l’argent. Après cela, le pacte sera consommé. Vous pouvez simplement vous concentrez et après le serpent apparait, relation sexuelle puis défécation monétaire. Cet argent est sale, magnétisé et apporte malchance et maladie. Il suffit que son propriétaire formule une intention sur celui qui va recevoir cet argent, si ce dernier n’est pas protégé, il sera attaqué par l’esprit.



Beaucoup de gens s’adonnent à ce genre de pratiques pour avoir facilement de l’argent par les temps qui courent. Mais l’enfer la guète et être esclave d’un esprit élémentaire après la mort physique est tout simplement pitoyable. Notons qu’il est possible de travailler avec des esprits bénéfiques sans signer de pacte avec eux. Ils peuvent vous rendre des services, dans la limite de la volonté de la divine providence. Mais ces services sont sans danger et il n’y a aucun revers de la médaille, car ces esprits travaillent au nom de DIEU pour pouvoir expulser leurs fautes et permettre leur ascension vers la lumière astrale.



7-la femme génie (serviteur)



C’est la même chose que le serpent d’argent, mais sauf que ce génie peut vous donner beaucoup de chose en dehors de l’argent. Il vous conditionnera seulement d’être son époux à lui tout seul. Toute infidélité sera hautement sanctionnée de mort imminente et certaine. Le génie doit avoir une pièce qi lui ait dédié. Il vous enseignera beaucoup de chose dans le domaine de la magie et des sciences occultes. Ce génie, peut faire le bien comme le mal. Mais en faisant le mal, c’est vous qui serez tenu pour responsable sur le plan karmique et non le génie !!



D’autre part si vous essayez d’apprivoiser ce génie pour uniquement le mal, il est possible qu’il vous emporte vivant dans son monde pour vous faire payer vos fautes !! Mais en l’utilisant pour le bien, il vous accompagnera toute votre vie et vous avertira de grands dangers. Il vous donnera beaucoup d’indications pour améliorer votre existence.

La conjuration d’un tel génie doit être faite avec l’aide d’un véritable maitre d’une pureté morale sérieuse.



8-comment se protéger



Il existe 3 type de protection :



• Métaphysique (sorcellerie, magie noire, vaudou,..)

• Physique (agression, vol, fausse accusation,..)

• Psychique (télépathie, influence à distance,...)

Une protection métaphysique peut être composé à partir de :

• Prière talismanique

• Encapsulation d’une entité dans un bijou (bague, chaine,...)

• Décoction spéciale

• Scarification pour introduction de poudre



Une protection contre les agressions est souvent à partir des mêmes méthodes que la métaphysique. On peut ainsi rendre un individu invulnérable en cas de danger contre les couteaux, les bouteilles, les gourdins, et même les coups de fusils.

La protection psychique peut se développer soit même au moyen de la méditation ou d’un talisman spécial.

Dans tous les cas il est très important d’être protégé.



Il ne suffit pas d’être jumeau, ou d’avoir eu un grand père grand sorcier, ou encore d’être le neveu d’un grand féticheur pour être protégé faut vous défendre vous-même.



Je dis déjà d’avance à nos amis chrétiens : qu’ils croient en leurs principes bibliques, mais qu’ils nous laissent croire en nos principes métaphysiques. Ne jugez point !!





Magickalement votre

Parapsychologue