Peter Stephen ASSAGHLE: le poète des Enfers.

1) Pouvez-vous vous présenter au public ?



Je suis Peter Stephen ASSAGHLE, auteur Gabonais, né en 1990 à Port-Gentil et résidant actuellement en France où je suis des études universitaires.



2) Depuis quand écrivez-vous ?



Des mots, il m’arrive d’en écrire beaucoup, de les penser et, depuis 2009, de les transmettre, de les soumettre à des lecteurs. En effet, c’est en 2009 que je décide de sortir de leur cachette, des mots que j’écrivais et des maux que je décrivais depuis 2004 déjà. Ce qui a donné naissance à mon premier recueil de poèmes paru chez Publibook à Paris: « Le jardin du voyage » dont l’essentiel des textes a été écrit durant ma période d’adolescent. Ce qui justifie leur style un peu hésitant, un tantinet immature, empreint de codes rimiques scolaires, mais qu’à cette époque j’ai eu énormément de plaisir à écrire et énormément de hâte à publier pour montrer à mes parents, pour prouver aux miens que ce n’était pas rien.



3) Votre 1er recueil, ‘’Le jardin du voyage’’, parait en 2009. Le 2e, ‘’Pandemonium ou l’enfer en capitales’’ parait en 2014. Mais qu’avez-vous fait depuis tout ce temps ?



J’ai continué à écrire, simplement. Mais le temps qui a espacé mes 2 recueils a été si long à cause de ‘’déboires de jeune auteur’’ que j’ai pu rencontrer. En effet, mes proches se souviennent sans doute d’une première ‘’édition éclair et sans écho’’ de ‘’Pandémonium’’ parue fin 2012 chez une maison d’édition (si tant est qu’on puisse lui accorder cette appellation), tenue par un vieux gabonais de Paris fourbe, véreux et vicieux à qui j’ai malheureusement fait confiance, en lui confiant mon manuscrit en 2011. Je me suis fié à la sagesse qu’il dégageait en public en oubliant, à cette époque que derrière les hommes, il y a souvent des crapauds et des crapules. Je vous passe les détails de mon aventure avec cet homme, ça serait trop long sinon. Toujours est-il qu’en 2013, je décide de récupérer les droits sur mon œuvre et de l’envoyer chez Edilivre qui accepte d’en assurer l’édition sous le titre « Pandemonium ou l’enfer en capitales ».



4) En clair, en combien de temps l’avez-vous écrit ?



En gros, en 1 an-1an et demi.



5) Et d’où vous est venu ce titre ?



Au départ, les premiers textes que j’ai écrits se rapportaient à la Françfrique. J’ai donc d’abord voulu donner à cette œuvre un titre en rapport avec ce système. Puis au final, partant de la réalité selon laquelle la Françafrique s’inscrit dans un contexte méprisable plus grand dans lequel les hommes s’éloignent volontairement des vraies valeurs, des valeurs divines, j’ai étendu mes mots à d’autres maux un peu plus généraux et j’ai cherché un titre assez sombre pour coller avec la teneur de l’ouvrage. J’ai donc trouvé « Pandémonium » qui désignerait la capitale imaginaire de l’enfer. Je l’ai alors décliné en « Pandémonium ou l’enfer en capitales ».



6) Il est vrai que votre recueil dresse un tableau assez sombre du monde. Chacun de ses textes semble empreint de colère et de pessimisme…



Vous avez totalement raison. Mais je pense avoir de bonnes raisons. En effet, je suis pessimiste lorsque je vois l’état du monde et ce vers quoi il tend. Je suis pessimiste quand que le vice s’insinue de plus en plus dans les relations humaines avec de plus en plus d’aisance. Je suis pessimiste quand je vois l’évolution que l’on veut nous imposer du monde. Je suis pessimiste face à ce monde lorsque l’on justifie telle ou telle pratique, aux dessous on ne peut plus abominables en raison de l’évolution, dit-on, des mœurs. Sont-elles seulement les bonnes ?



Je suis pessimiste quand je vois que le vice devient le principe et le bien l’exception. Pessimiste quand je vois que l’argent devient notre moteur et Dieu notre roue de secours. Pessimiste lorsque tous les jours que Dieu fait on nous bassine avec des discours sur la tolérance, sans parler d’aimer l’autre simplement, alors que l’on sait que « tolérer, c’est accepter l’autre faute de mieux ». Pessimiste quand je vois ce legs que l’on fera aux générations à venir, dans un contexte où la jeunesse se perd de plus en plus tout simplement parce qu’elle manque d’appui, de repères, de guides comme un navire qui manque de lamaneur. Oui je suis pessimiste dans mon Pandemonium, qui représente simplement la capitale de l’enfer qui pour moi n’est que la terre qui se voit maudire par la bêtise humaine. Je suis pessimiste, mais mon pessimisme est lucide.



7) En toute lucidité, quel est votre texte préféré ?



A tout seigneur, tout honneur ! Je pense que le poème intitulé Bongoland est celui qui a reçu la dose maximale de ma colère (rire). C’est toujours avec colère et désolation que je m’élève contre la « zozocratie » gabonaise.



8) Justement, ce terme «zozocratie » que vous utilisez dans vos textes, que signifie-t-il ?



C’est simplement la détention, la confiscation du pouvoir entre les mains des vauriens. Des zozocraties, il en existe pas mal en Afrique. La plupart des dirigeants africains sont des zozocrates. C’est d’ailleurs pour condamner l’enfer qu’ils créent dans nos capitales africaines du fait de leur règne sordide, que je leur ai adressé une lettre dans cette œuvre ; une lettre exprimant tout le respect que je leur porte (rire).



9) Et la Françafrique ?



La Françafrique c’est ce système infernal qui asservit les peuples Africains depuis, comme on le pense souvent à tort, l’avènement des « indépendances » mais qui n’est rien d’autre qu’une version un peu ‘’édulcorée’’ de la colonisation. C’en est la continuité pure et simple. Les indépendances, pour la plupart des pays africains sont inabouties.



La France et l’Occident nous ont offert un faux semblant d’indépendance vers lequel on s’est rués et auquel on se soumet de la façon la plus crédule qui soit . Mais ceux qui ont les yeux ouverts, savent aujourd’hui comme beaucoup l’ont constaté et combattu avant nous (Sankara, Lumumba, Um Nyobé, Nkrumah, Cabral etc.) que l’amitié qu’impose l’Occident en général à l’Afrique n’est qu’un système pillard et asphyxiant minutieusement monté contre les intérêts africains. C’est un système qui jouit de la connivence de nos très chers dirigeants Africains à la dignité moins couteuse qu’un clou qui, à travers les prérogatives qu’ont bien voulu leur donner leurs maitres, ne pensent qu’à leurs intérêts personnels au détriment de celui du peuple



10) Selon vous, le sort de l’Afrique est-il scellé ?



Selon moi, l’Afrique nous réserve bien des surprises, malgré ce qu’on veut nous faire croire. Les consciences s’éveillent lentement mais surement et s’élèvent petit à petit contre toutes les alliances passées pour tenir ce continent dans une situation d’éternel mendiant. C’est d’ailleurs en ce sens que j’aimerais interpeller la jeunesse africaine : Réveillons-nous. L’essor de l’Afrique ne dépend que de nous. Il est grand temps que l’on se prenne en main car notre Terre n’a pas besoin de pleurnichards ni de gens qui se comportent comme des enfants à qui il faut sans cesse tenir la main. Mais elle a besoin de gens forts et fiers qui se comportent comme des pères de son renouveau.



11) Pour terminer, avez-vous un message à adresser aux lecteurs ?



J’espère humblement que ce recueil vous amènera à réfléchir un tant soit peu et qu’il suscitera chez vous des réactions propres à faire changer l’ordre infernal des choses.



