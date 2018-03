Paul Pogba énerve ses voisins avec ses ébats amoureux

Paul Pogba et la presse, c’est déjà une réelle histoire d’amour. Plus une semaine ne passe sans que les deux ne partagent quelque chose en commun. Pour cette fois, c’est une autre histoire d’amour de la star avec sa nouvelle conquête qui fait la Une des tabloïdes.



Cependant, entre le milieu de terrain français et ses voisins de chambre à l’hôtel Lowry, ce n’est sûrement pas une histoire d’amour. Ces derniers sont remontés contre la star et n’ont pas manqué de se plaindre.



Pour eux, c’est une situation qui dure depuis plusieurs semaines. Alors que Pogba s’y est refugié en attendant de trouver une maison à sa convenance au pays d’Elisabeth 2, il va laisser un souvenir amer à ses voisins.



En pleine nuit, cet amoureux de la danse et fan de la musique, ne résiste pas à la tentation de se livrer à ses hobbies alors que c’est l’heure où les clients sont en train de dormir ou de se reposer.



Pour ce couple, les bruits qui sortaient de la chambre de Pogba avaient un autre goût. « Entre 3h et 4h du matin, il y avait des gémissements et des grognements qu’on ne pouvait pas confondre avec autre chose » affirme un client. Il continue en ces mots : « Ils n’avaient pas l’air de s’inquiéter de qui pouvait les entendre. Ça a duré une éternité. Cela ressemblait à un film porno. A plusieurs reprises, on a pu entendre des gémissements avec des – Paul, bébé- c’était très gênant. C’était impossible de ne pas l’entendre car elle était très bruyante ».



Le sujet dans cette phrase serait probablement la chanteuse Dencia, camerounaise. Qu’on surnomme pour de nombreuses raisons : Lady Gaga africaine.