Passez vos coups de fil gratuitement depuis l’étranger cet été

Vous partez à l’étranger cet été ? La récente baisse des tarifs du roaming , ces frais ponctionnés par les opérateurs lorsque les consommateurs utilisent leur téléphone au sein de l’Union européenne, va vous permettre de faire de belles économies. Mais il y a encore mieux pour effacer totalement la facture de vos coups de fil vers la France, et ce où que vous soyez dans le monde.



Grace à une kyrielle de petites applications mobiles dédiées, n’importe quel quidam, possesseur d’un smartphone ou d’une tablette, peut aujourd’hui communiquer gratuitement avec des proches, aux quatre coins de la planète, en se branchant à un réseau Wifi.



Eux-mêmes gratuits, ces logiciels se téléchargent en quelques minutes via les stores compatibles avec votre appareil (Apple Store, Google Play…). Ils permettent, selon les fonctionnalités embarquées, de téléphoner, d’appeler en visio, d’envoyer des SMS ou de chatter… sans avoir à débourser un centime. Le tout étant bien sûr de dégotter un bon réseau internet sur votre lieu de vacances, et surtout de s’assurer avant de partir que les proches que vous voulez joindre aient eux-mêmes installé ledit logiciel sur leur téléphone ou tablette.



Vu l’étendue de l’offre, chacun d’entre nous pourra donc trouver une appli adaptée à ses besoins et compatible avec les appareils mobiles qu’il embarque dans ses valises. Pour vous aider à faire le tri, nous avons sélectionné les plus performantes du moment.



