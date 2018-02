Pascal Obispo (The Voice) : qui est Julie Hantson, sa ravissante femme ?

Julie Hantson et Pascal Obispo se sont mariés en septembre 2015 au Cap-Ferret, dans une magnifique propriété de 40 hectares avec tennis privé et piscine accessible uniquement par ponton, au milieu d'un étang. C'est le cadre paradisiaque dont peut profiter la jolie jeune femme, dont on sait très peu. Modèle (elle a 26 ans avec l'entraineur de The Voice 7), la belle arbore une sublime chevelure blonde, elle n'a que quelques fois le teint marron.



Au quotidien, Julie Hantson est très proche de son petit chien. Ses passions: golf, tennis et voyages. Une vie de mannequin rythmée par des sorties, des soirées et quelques jeux au Parc des Princes.



De son côté, Pascal Obispo est déjà le père d'un jeune garçon de 16 ans, Enzo, qu'il a eu avec Isabelle Funaro, également mannequin, et aujourd'hui marié à Michaël Youn, également invité au mariage. On ne peut que se demander si la star de la chanson française voudra toujours embouteiller à l'âge de 53 ans.



gl9news.com (avec teleloisir)