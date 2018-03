Pardon comprenez-moi, comprenez ma joie (Hommage patriotique aux Panthères du Gabon)

Ce soir oui, ce soir, je ne résiste pas, ô Ma mère m'entends-tu?

Les Panthères ont rugi

elles ont sorti leurs crocs

ils étaient beaux

Maman! Ah ma Mère, M'entends-tu?

les Panthères ne voulaient pas de viande

les panthères voulaient mangé du feu

qui a déjà vu ça!





Que pardonnez-moi, je ne résisterai pas,

ce soir le ciel m'appelle pour trinquer aux alcools de Dieu

avec les anges de Dieu, mon ciel serein

Dieu!

Avez-vous vu ces beaux gosses vêtus d'or

je n'avais que du jaune dans mes yeux

tout le pays était si bleu

les Panthères ont mangé du jeu

Aubame Mouloungui Nguema et les autres?

Maamo...





Ce soir où le soleil, comme dans la bataille de Josué à Gabaon,

le soleil, le vent, les corbeaux ont suspendu leur activité

d'ici j'entendais le froissement des feuilles mortes

l'Ogoouée applaudissait de ses vagues torves

et les okoumés élargissaient leur fierté centenaire

même nos galères ont bu du madère

et se sont enfuies

Maman, la poésie m'appelle

Tout le monde devrait voir la Belle

cette sélection de la victoire

dans leurs jeunes jambes de zèle





Eh! Monde

ce soir l'Afrique nous respecte

Le monde va cligner des yeux

je ne retiens pas mes larmes de bonheur

Mon Gabon s'ensoleille

on vient de loin

Le Gabon aussi

doit être respecté élevé





Depuis les temps où j'élève mon pays

dans mes prières

dans mes galères

dans mes poèmes

dans mes études dans mes luttes

On devait voir ça

et soudain ce soir le soleil s'est arrêté

au dessus de nos têtes

pour voir des jeunes et talentueux garçons

écraser notre honte





Nous toujours habitués aux échecs

voir nos garçons

hisser dans le ciel étincellant du sourire même de Dieu

le Vert-Jaune-Bleu

à la face du Continent





Pardonnez-moi chers amis

c'est crooooo bon