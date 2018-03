Nouvel aéroport de Libreville : un groupe chinois présente son plan au Premier ministre

Alors que le Gabon continue de chercher des partenaires crédibles capables de l’accompagner pour la construction d’un nouvel aéroport à Libreville, les représentants du groupe chinois Beijing Construction Engeneering Group International déjà présent au Gabon sont allés proposer au Premier ministre Daniel Ona Ondo leur perspective.



Les responsables de ce groupe conduits par leur directeur général Liu Zhi Gang ont dit tout l’intérêt qui est le leur d’être un partenaire de premier plan pour le Gabon dans la réalisation de cet ambitieux projet au regard de leur expérience en la matière.



Implantée en Afrique au Congo, Togo et en Guinée- Equatoriale, la société chinoise entend prendre part à la construction du nouvel aéroport dans la zone du Komo Mondah, favorable à la réalisation de ce genre d’infrastructures au regard des limites de l'actuel aéroport construit au milieu des habitations.



Attentif aux propos de ses hôtes, le Premier ministre a salué l’initiative du groupe chinois et fait savoir à ses membres que ce projet serait avantageux pour le Gabon. Il a également remercié le groupe pour l’intérêt qu’il accorde au Gabon notamment pour le développement de ses infrastructures.



Le Professeur Daniel Ona Ondo a en filigrane indiqué que le gouvernement gabonais était habitué à travailler avec les sociétés chinoises. En témoigne la construction de la maison Georges RAWIRI, du Palais du Sénat et du siège de l’Assemblée Nationale qui avait finalement donné naissance à une relation de confiance, Gabon – Chine .



Gabonéco