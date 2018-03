Nigéria Un pasteur enceinte 20 femmes de son église : Dieu lui en a donné l’ordre

Timothy Ngwu (entouré), un pasteur nigérian de l’église Ministère de la Sainte Trinite a été arrêté le vendredi dernier par la police dans l’Etat d’Enugu pour avoir enceinté 20 femmes de sa congrégation. Des causes de la mise en grossesse des femmes, mariées ou non, le pasteur Timothy a fait savoir à la police qu’il obéissait à « une ordonnance prophétique venant de Dieu ».



Selon le journal Daily Post, l’arrestation du pasteur a été occasionnée par une plainte déposée par sa légitime femme à la police. La plaintive, Veronica Ngwu, a accusé son mari d’abus sexuel sur des membres de son église, un acte qui a occasionné la grossesse de plusieurs femmes.



Deux autres victimes de l’agissement du pasteur ont confirmé l’accusation portée contre le religieux, qui était auparavant un catéchiste à l’église catholique. La femme du pasteur a en outre révélé que sur la prétendue ordonnance prophétique reçue par son mari, il a enceinté sa nièce (épouse).



Pour se défendre contre ses accusations, le pasteur a prétexté s’être marié à cinq femmes qui ont donné 13 enfants et qu’après d’autres concubines sont venues à lui pour se conformer à la prophétique spirituelle.