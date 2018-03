Nigeria : Bill Gates se joint à l’homme le plus riche d’Afrique pour lutter contre la polio

La fondation de Bill Gates et celle de l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote ont annoncé un partenariat au cours d’une cérémonie à Kano, la deuxième ville du pays.



Le Nigeria, avec le Pakistan et l’Afghanistan, est l’un des trois pays au monde où la polio reste endémique.



La Fondation Bill et Melinda Gates et la fondation Dangote vont fournir des équipements, du support technique ainsi que des financements au gouvernement de Kano pour renforcer la lutte contre la polio.



Bill Gates et moi-même nous sommes rencontrés à New York et nous nous sommes mis d’accord pour agir en faveur de l’éradication de la polio, a déclaré pendant la cérémonie Aliko Dangote, dont le groupe est présent dans l’industrie du ciment, de la farine ou encore de l’immobilier.



Dangote est considéré par le magazine Forbes comme l’homme le plus riche d’Afrique, alors que Bill Gates serait le plus riche au monde ainsi que la personne la plus généreuse de la planète.



Les sommes que les deux fondations vont apporter n’ont pas été communiquées.



Depuis 2003, la ville de Kano est particulièrement frappée par le virus de la polio en raison notamment de la suspension pendant 13 mois du programme d’immunisation.



Les campagnes de vaccinations avaient été suspendues après des accusations de religieux musulmans qui affirmaient que le vaccin rendait les jeunes filles stériles dans le cadre d’un complot américain pour dépeupler l’Afrique.



Malgré la reprise de la vaccination, beaucoup de parents continuent de rejeter le sérum.



Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 104 des 193 cas de polios enregistrés cette année dans le monde l’ont été au Nigeria, dont 22 à Kano. En 2011, 62 cas ont été déclarés dans le pays, dont 17 à Kano.



L’OMS avait estimé plus tôt cette année que les attaques du groupe islamiste Boko Haram entravaient la lutte contre le virus.



Le Nigeria, nation la plus peuplée d’Afrique et premier producteur de pétrole du continent, s’est engagé à stopper la transmission du virus d’ici à la fin 2013, mais a échoué à respecter les échéances fixées pour éradiquer le maladie.



La poliomyélite est une maladie infectieuse causée par un virus qui attaque le système nerveux et peut entraîner la paralysie en quelques heures.