News, peaple, ces stars qui se sont battues pour avoir un enfant

Avoir un enfant semble être la chose la plus naturelle au monde. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement le cas pour toutes les femmes.



Sans raison particulière, rien ne se passe et cela peut durer des mois et des mois. Mois où le découragement s'installe, où les questions se posent, où la femme se sent coupable. C'est ce qui est arrivé à Laurence Boccolini. Avec son mari Mikaël, ils ont essayé d'avoir un enfant. Mais rien ne se passe comme prévu. Les médecins lui parlent de son âge, elle a plus de quarante ans. Après plusieurs tentatives de FIV, ils finissent par penser à l'adoption. Depuis 2013, Laurence Boccolini et son mari sont les heureux parents d'un petit Willow.



Il semble que c'est aussi une question d'âge pour Adriana Karembeu. A 45 ans, elle ne désespère pas de devenir mère mais reconnaît qu'elle a plus de difficultés à tomber enceinte.



Il y a l'âge mais il y a aussi des maladies qui causent l'infertilité. Laetitia Milot a une endométriose, une maladie gynécologique relativement inconnue qui affecte environ une femme sur dix. Elle est la principale cause de l'infertilité féminine. L'actrice a révélé sa maladie dans un livre et elle est marraine de l'association EndoFrance pour la faire connaître au grand public.



Parfois, sans explication, sans âge, sans maladie, c'est le corps qui ne suit pas. Céline Dion a également eu des problèmes pour tomber enceinte. Avec son franc-parler, elle n'a jamais caché avoir recours à la médecine pour mener à bien ses grossesses. Tout comme Kim Kardashian ...



Même si c'est le parcours du combattant, le résultat est souvent heureux que ce soit de manière médicale, par adoption ou tout simplement de manière naturelle, ils parviennent à réaliser leur souhait le plus cher: être une mère.



(avec femmeactuelle)