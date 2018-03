Nette réduction de la mortalité des moins de 5 ans dans les pays pauvres

3,1 millions meurent avant l'âge de quatre semaines, 2,3 millions entre 28 jours et un an, et 2,3 millions entre 1 et 4 ans, selon les données obtenues par Christopher Murray, de l'Institut d'évaluation et de données sur la santé (Université de Washington à Seattle), et son équipe. Sur la période 1970-2010, les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ont chuté d'environ 60%.



La moitié de ces décès interviennent en Afrique sub-saharienne, et le tiers en Asie du sud. Moins de 1% de ces morts interviennent dans les Etats à haut revenu.



Singapour, 27e en 1970, est au premier rang, suivi par l'Islande, la Suède, Chypre et le Luxembourg. La Guinée équatoriale, précédée par le Tchad, occupe le dernier rang de ce classement qui concerne 187 pays. La France est 15e, le Royaume uni est tombé depuis 1970 de la 12e à la 33e place, juste derrière Cuba, et les Etats-Unis de la 20e à la 42e place.



La Grande-Bretagne a le plus haut taux de mortalité des moins de 5 ans en Europe occidentale, avec 5,3 décès pour 1. 000 naissances vivantes, un taux cependant réduit des trois quarts depuis 1970.



Dans les pays les moins bien classés, les progrès sont notables. Si en 1970 il y avait 40 pays avec une mortalité supérieure à 200 pour 1000 naissances en vie, il n'y en avait plus aucun dans ce cas en 2010. La baisse de la mortalité s'est notablement accélérée en Afrique sub-saharienne entre 2000 et 2010 par rapport à 1990-2000.



Selon les chercheurs, les efforts d'immunisation, les moustiquaires imprégnées contre le paludisme, le traitement pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant et la distribution d'antirétroviraux pourraient tous avoir participé à cette baisse accélérée de la mortalité.



Ces données, précisent les chercheurs, montrent un nombre global de morts chez les enfants nettement inférieur à l'estimation de 2008 de l'Unicef, qui donnait 8,77 millions de morts en 2008, contre 7,95 millions pour cette année là dans cette nouvelle étude. Ils expliquent cette divergence par une baisse plus rapide que prévue de la mortalité et par des méthodes de calcul plus fines.