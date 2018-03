Nelson Mandela, à nouveau hospitalisé

Nelson Mandela a été hospitalisé ce samedi pour des examens médicaux, de "routine", selon la présidence sud-africaine.



"L'ancien président Nelson Mandela a été admis à l'hôpital à Pretoria cet après-midi du 9 mars, pour des examens médicaux prévus», a fait savoir le porte-parole de la présidence sud-africaine Mac Maharaj, dans un communiqué ce samedi. Il a ajouté qu’il n’y «avait pas lieu de paniquer" et que ces examens faisaient suite au traitement que Madiba avait subi il y a quelques mois pour une infection pulmonaire.



L'icône africaine âgée de 94 avait été hospitalisée le 8 décembre à l’hôpital militaire de Pretoria. Les examens avaient révélé «une rechute d'une infection pulmonaire antérieure», avait fini par reconnaître la présidence, après plusieurs jours de spéculations et d’angoisse. Au début, les sources officielles se contentaient en effet d’assurer que le nonagénaire allait bien, qu’il avait été hospitalisé pour des examens «normaux vu son âge»; qu’il n’y avait donc pas lieu de s’inquiéter. Il a finalement dû se faire retirer des calculs biliaires le 15 décembre. Une intervention qui a nécessité son maintien en observation, malgré les fêtes de Noël. Son épouse, Graça Machel, est venue lui rendre visite ainsi que d’autres membres de sa famille et le président Zuma. Ce dernier l’avait trouvé «beaucoup mieux» et avec «bon moral».



UNE SANTÉ FRAGILE



Néanmoins, nul n’ignore l’état de santé fragile du vieil homme, qui avait déjà été hospitalisé en février 2012 pour être soigné d'une «douleur abdominale de longue date». En janvier 2011, le prix Nobel de la Paix 1993 avait en outre passé plusieurs jours à l'hôpital Milpark de Johannesburg, pour ce que les autorités avaient initialement décrit comme des examens, mais qui s’était avérés être une infection respiratoire aiguë. Il s’agissait en effet des séquelles de la tuberculose contractée lors de ses 18 ans d’emprisonnement à Robben Island.



Ecroué pendant 27 ans au total par le régime raciste de l'apartheid, libéré en 1990, Nelson Mandela a été le premier président de l'Afrique du Sud après l'apartheid de 1994 à 1999. Le président d’un seul mandat a mis un terme à sa carrière politique en 2001, se retirant à Qunu, dans la province du Cap oriental (Sud-Est). La même année, les médecins diagnostiquaient un cancer de la prostate –rappelons que Mandela avait dû être opéré d'une prostate hypertrophiée en 1985. Au long des années suivantes, l’éternel leader spirituel et chef historique de l’ANC a réduit ses apparition publiques. La dernière en date remonte à la finale de la coupe du monde de football, organisée par l'Afrique du Sud en juillet 2010.





