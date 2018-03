NYFA 3 : Richard Attias répond au Front des Indignés

Depuis le lancement du New York Forum Africa au Gabon en 2012, de nombreux membres de la société civile, parmi lesquels le Front des Indignés, se sont insurgés contre la tenue de cet événement en organisant des contre-forums ou en écrivant des lettres ouvertes à certaines personnalités dans le but de les dissuader d’y participer.



On se souviendra notamment de celle adressée au réalisateur américain Spike Lee, invité de la 2ème édition, et qui, finalement, n’y a pas participé.



A quelques jours de la tenue de la 3ème édition du New York Forum Africa du 23 au 25 mai, le Front des Indignés est une fois de plus monté au créneau via les réseaux sociaux en adressant une lettre à Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères afin qu’il annule sa participation. Ce mouvement militant de la société civile qui considère le NYFA comme un gouffre financier sans retour sur investissement pour le Gabon, a également annoncé la tenue d’un nouveau contre-forum.



Interrogé sur la position des Indignés par rapport à l’organisation de cet événement au Gabon, Richard Attias, promoteur du New York Forum Africa a répondu sans détour.



Morceaux choisis :



A l’affirmation selon laquelle il serait derrière la campagne de démantèlement des panneaux publicitaires des agences de communication locales, dans le but de créer une structure qui aurait le monopole de cette activité au Gabon :



« Ce qui a été écrit par certains médias à ce propos n’était pas de l’information mais de la désinformation. Par ailleurs après vérification des faits, ces derniers ont du retirer leurs articles. C’est d’ailleurs ce qui m’a donné envie de faire un débat sur la façon dont les médias doivent être beaucoup plus professionnels ».



Pour certains membres de la société civile, le New York Forum Africa au Gabon fait uniquement les affaires de Richard Attias qui s’en met plein les poches.



« Si nous voulions faire du New York Forum Africa une opération financière, nous aurions des sponsors. Nous sommes le seul forum international qui n’a pas de sponsor. Nous n’allons pas chercher l’argent des entreprises car nous voulons avoir des débats sans l’influence d’aucun opérateur économique qui vienne nous dicter ce qu’il faut dire ou ne pas dire. Concernant les honoraires de mon groupe dans l’organisation du Forum, ils sont de moins de 5% du budget de l’événement. Et vu la masse de travail que nous avons, je considère que nous sommes des contributeurs, des partenaires qui n’en font pas du tout une opération financière. Alors je le redis aujourd’hui, le New York Forum Africa est une opération que nous faisons avec la casquette de fondation à but non lucratif ».



A propos de certains membres du Front des Indignés qui voient en lui une personne au service du pouvoir dont il essaye de redorer l’image à travers l’organisation du NYFA.



« Je ne réponds pas et je néglige toute personne irrespectueuse. C’est un principe de vie. Quand quelqu’un m’insulte, il est quantité négligeable. On peut avoir des idées et des points de vue divergents dans la vie, mais ça n’autorise pas à insulter autrui. Pour moi, une personne qui insulte, perd toute sa crédibilité et sa légitimité. Alors quand des personnes dites de la société civile se permettent d’insulter mon épouse et moi-même par écrit, à mes yeux elles perdent toute leur dignité ».



Concernant la lettre ouverte adressée à Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères.



« Ce n’est pas en faisant des lettres ouvertes à des personnalités internationales que vous aidez votre pays. Le Gabon doit être ouvert. Et si vous voulez que les gens voient ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, il faut au contraire qu’ils viennent sur place constater d’eux-mêmes. Ce n’est donc pas en isolant votre pays que vous allez l’aider à être ouvert et à être dans le concert des nations. Bien au contraire. Nous vivons dans un monde global et la démocratie fait qu’il faut accueillir tout le monde. Et si les choses ne vont pas, il faut les exprimer, mais sans polémique, sans mauvaise foi, sans dénigrement, sans payer des bloggeurs bidons qui vont écrire des choses bidons et qui manipulent l’information ».



A la question de savoir si la société civile sera présente au prochain NYFA.



« Tout dépend de la définition que vous donnez à la société civile, mais je peux répondre oui : la société civile sera présente au New York Forum Africa. Mme Madeleine Berre ici présente, et qui représente le patronat fait partie de la société civile. Les jeunes, les étudiants sont la société civile, les experts participants sont la société civile. Et le Citizen Summit est le plus bel exemple de Forum qui met en avant la société civile. Je ne connais pas une personne au monde qui peut se targuer d’être à elle seule la société civile. Alors oui, la société civile sera bien présente au New York Forum Africa ».



Gabonéco