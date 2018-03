Mon fiancé de 45 ans a peur de se marier avec moi à cause de sa mère – Que faire?

Je suis une dame de 38 ans et le gars que je suis en relation avec est âgé de 45 ans ingénieur et il est le seul fils de sa mère. J’ai dû faire face à notre relation depuis 1994. Il m’a mis à l’école et il a été d’une aide pour moi et ma famille financièrement aussi.



En 2005, sa mère dit hardiment qu’il veut que son fils épouse une fille de leur village (Enugu) et meme sur son corps mort, elle ne permettra jamais à son fils de se marier avec moi (je suis de lagos) pour aucune raison.



Alors, je lui ai demandé de quitter et de me laisser partir, il a refusé. Mais mon problème est le suivant, ce gars-là refusent de rencontrer ma famille, mais continue à me dire que très bientôt il va venir. Il ne fait rien pour officialiser le mariage plutôt il ne cesse de remettre à plus tard.



Comme vous pouvez le voir, l’âge nest plus de mon côté. Pourtant, il ne veut pas melaisser, bloquant mon chemin d’autres prétendants, il raconte a tout le monde qu’il voit autour de moi que je suis sa fiancée.



Que faire? j’ai besoin de vos bon conseils . que dois-je faire pour qu’il me laisse afin que d’autres hommes me voir et me marier ?



merci de partager mon histoire …