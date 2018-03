Mobile, Samsung : un nouveau brevet pour un smartphone pliable

Une technologie, aussi innovante soit-elle, ne sert pas à grand chose si elle est mal employée. D.J. Koh, le chef de la division mobile de Samsung, ne dit d’ailleurs pas autre chose : interrogé à l’occasion du MWC, le dirigeant a expliqué en substance qu’il ne cherchait plus l’innovation pour l’innovation. « Nous avons été obsédés par notre volonté d’être les premiers dans l’industrie, plutôt que de réfléchir à la manière dont l’innovation peut être utile pour nos clients », a-t-il dit au Korea Herald.



On plie, on déplie



Malgré ces paroles sages, Samsung s’apprête très clairement à prendre de nouveau la tête de l’innovation dans l’industrie du smartphone avec son projet d’appareil doté d’un écran pliable. Le fameux Galaxy X, que la rumeur annonce depuis des années, permettrait ainsi de passer d’un format « smartphone » à un mode « tablette » simplement en en repliant ou en dépliant son écran. Samsung a de toutes manières confirmé travailler sur un tel produit dans son dernier bilan financier.



Reste à savoir bien sûr à quoi ressemblera un tel smartphone. Jeter un œil aux brevets déposés par le constructeur permet d’avoir une petite idée. En particulier sur celui révélé tout récemment : l’appareil présenté est en deux parties connectées par une charnière qui peut en plier et en déplier l’écran.



Le produit a l’air assez épais lorsqu’il est plié, mais le format tablette donne une meilleure impression de finesse. On gardera à l’esprit qu’il ne s’agit là que d’un brevet, et que Samsung peut chercher à protéger des idées sans vouloir les transformer en vrais appareils. Malgré tout, on est très curieux de voir ce que le constructeur a dans sa manche pour faire la différence.