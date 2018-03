Michael Jackson "froid et distant" : Rejetée et aigrie, sa soeur cachée se lâche

Peu de fans le savent, mais le clan Jackson a une demi-soeur, Joh'Vonnie. Née en 1974 de la relation adultère de Joe Jackson avec une certaine Cheryl Terrell (décédée en 2014, elle avait vécu une relation de 25 ans avec le célèbre patriarche), elle avait été bannie froidement de l'enterrement de son frère Michael en 2009. Articles de presse de l'époque, y compris l'un de L'Express, sont toujours disponibles et rapportent ces faits.



Interviewée le 15 février 2018 par le site Internet du Daily Mail, la femme de 43 ans a longuement parlé de cette famille qui l'a toujours "rejetée". Montant et très amer, Joh'Vonnie Jackson (qui publie son autobiographie Bastard Child, le «bâtard enfant»), dit être en contact régulier avec son père mais reproche à ses frères et sœurs de ne jamais vouloir l'intégrer dans le clan.



"J'ai été secrètement exclu pendant des années, je ne pouvais pas faire partie de la famille, c'était douloureux, et puis un jour j'ai fini par les rencontrer tous, mais pour une raison quelconque je ne sais pas qu'ils ne m'ont jamais accepté (...) Je me sens toujours rejeté Même quand ma mère est morte, la première personne à m'appeler était leur mère Katherine, la seule soeur qui m'a contacté était Rebbie c'est la seule qui se soucie de moi (...) En ce qui me concerne, ils peuvent tous se voir [«embrasser mon cul», pour utiliser ses termes exacts, ndlr », dit-elle.



Il était fasciné devant ma fille



Contredisant davantage dans son interview en assurant que «sa porte est encore ouverte», Joh'Vonnie a également confié au sujet de son frère disparu, le King of Pop. Elle l'a rencontré pour la première fois à son ranch Neverland en 2003 lors d'une grande réunion de famille. "Ce fut un grand moment pour moi, mais Michael m'a regardé et semblait froid et distant, il a juste dit bonjour et il a vu ma fille Yasmine [22 ans aujourd'hui, ndlr] et il était juste fasciné devant elle, il a dit Je lui ai dit: "Non, Michael, il s'appelle Yasmine avec un Y", j'ai dû le corriger, il m'a dit "Okay, Yasmine avec un Y" et c'est tout, il n'a jamais reconnu que je était sa soeur, il n'y avait pas de câlin ou de baiser, pas même une poignée de main, pas de contact physique, je voulais le prendre Dans mes bras, je pensais qu'il aurait aimé être isolé pour pouvoir me parler, me poser des questions sur ma vie Mieux, il ne m'intéressait pas du tout », se lamente-t-elle.



Si elle parle aujourd'hui et publie son livre, c'est pour «raconter [son] histoire et raconter l'histoire de ce qui lui est arrivé dans [sa] vie». "Tant de gens s'imaginent des choses sur moi, je suis incompris, tout le monde dit que j'essaie d'être célèbre, ce qui est absolument faux, le reste de la famille peut raconter leur histoire, alors pourquoi ne le ferais-je pas? Le droit de dire à quoi ressemblait ma vie de la manière la plus authentique? "conclut-elle.



(avec purepeople)