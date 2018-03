Matt Pokora et Cristina Milian : l’amour sous le soleil de Los Angeles

En janvier dernier, Matt Pokora a pris une grande décision. La star de 32 ans a choisi de prendre du recul sur sa carrière. Prendre un peu de temps pour lui. C'est sur son compte Instagram qu'il avait annoncé la nouvelle à ses fans: "Amis (s) je vais me retirer quelques mois des réseaux sociaux ...



Tout est bien rassuré! Mais comme vous le savez, j'ai juste besoin d'une vraie pause en coupant beaucoup de choses pour descendre après tout ce que j'ai vécu extraordinaire ces 15 dernières années, me retrouver, profiter simplement de la vie entourée de mes proches ".



Ainsi, pendant près d'un mois, Matt apprécie les plaisirs de la vie ... et sa copine Cristina Milian. Si une fois les deux tourtereaux ont vécu leur amour loin des regards indiscrets, aujourd'hui ils préfèrent vivre leur histoire à l'air libre. Pour preuve: Matt prend soin de la fille de Cristina, Violet, et passe des soirées avec sa copine comme le Superbowl où ils ont partagé des clichés sur les réseaux sociaux. Récemment, mardi dernier, le couple a également été photographié dans les rues de L.A plus amoureux que jamais, s'embrassant tout en dégustant un sorbet. La dolce vita sous le soleil californien!



En fait, la France n'oublie pas Matt. Jeudi 1er mars, France 4 diffusera le documentaire "M. Pokora: Un cœur ouvert" dans lequel l'artiste fera un premier bilan de sa carrière vécue à 100 par heure. Mais il ne sera pas le seul à se confier à cet événement doc. Ses parents, amis, parents et autres personnalités du monde de la télévision et de l'industrie musicale donneront leur avis sur le phénomène Pokora.



