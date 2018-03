Mali: Une vielle femme se réveille à son enterrement et fait 68 blessés

Etant musulmane, l’enterrement a été prévu pour 16h le même jour sans même attendre la confirmation de décès par les médecins.



Tous les voisins avait envahi la maison mortuaire, chacun se souvenant ayant vu la défunte souriante et bavarde quelques heures auparavant au marché du coin. Qu’est-ce qui a bien pu se passer? De quoi est morte Ramata? S’interrogeaient les personnes présentes…Rien, répondaient les parents de la défunte.



La foule était nombreuse à la cérémonie funèbre. Pendant que les personnes indiquées s’affairaient autour du corps, la supposée morte demande d’une voix faible qu’on l’aide à se relever… Vous pouvez facilement deviner la suite. Il ne restait qu’à coté d’elle des paires de chaussures, des chapelets, des voiles, et des pagnes…Rire!!!



Voyant toute la foule déguerpir, la vielle femme a elle aussi miraculeusement pu se redresser et prendre ses jambes à son cou ne sachant pas ce qui se passait.



40 femmes évanouies, 28 autres personnes piétinées par les fuyards, tel est le bilan survenu lors e la panique.



Ce sera grâce à l’intervention du médecin du coin que les gens seront rassurés qu’il ne s’agissait pas d’un revenant, mais bel et bien de la vieille Ramata. En fait, c’est suite à une attaque de diabète qu’elle avait cessé de respirer et s’était alors effondrée, inconscient. La vieille Ramata se porte actuellement à merveille.



Source: popafro.com