Les vrais faux pouvoirs du vaudou !

Le sang, le sang et le sang !! Les parties génitales et spéciales...un matos machiavélique à faire frémir DIEU.

Le vaudou selon les praticiens de cette ‘‘religion‘‘ est le culte à des dieux personnifiés très puissants. Ces dieux ou esprits sont les tributaires du sang humain et des parties génitales. Mais pourquoi ces esprits ont t-ils besoin de sang humain ou d’autres artifices pour agir ? Je vais vous le révéler ici dans ce billet.



Pourquoi la légende dit que les gabonais ont peur du vaudou ? Cette assertion sera démontrée ici.

Que peut faire un praticien vaudou vaudouno?

Qu’est ce qu’est la magie et que peut faire un mage ?



Les esprits qui ont besoin de sang et de partie humaine pour réaliser les demandes de leur praticien sont des esprits inférieurs, peuplant le bas astral et sondant à chaque instant T l’inter plan astrophysique. Ces esprits ont une capacité d’agir sur le plan physique en attaquant le subconscient ou l’âme des êtres dont le taux vibratoire possède des trous astraux. On appelle trou astral un canal éthérique par lequel les fluides maléfiques peuvent accéder facilement. On appelle fluide maléfique, une charge mystique par exemple.



Déjà l’homme est à l’image du divin, il est composé de quatre éléments qui nous entourent (le feu, l’eau, l’air et la terre).Comprenez ici que le feu ou l’eau que vous utilisez ne sont rien d’autre que des attributs physiques de ce que l’on vient de citer. Il y a aussi un cinquième élément qui est l’élément divin ou la cinquième force et cette force nous met en contact permanant avec le divin ou le plan éthérique. Le support physique de cette force dans le corps est le sang. C’est pourquoi le sang fait l’objet de beaucoup de convoitise dans la magie noire, plus particulière au Vaudou.



Vous comprendrez donc que le vaudou est une magie de bas niveau, une sorte de trottinette en bois par rapport à celui qui utiliserait un avion. Sa grande force est perçue par les profanes comme une force inégalable, insondables...Mais au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Le vaudou arrive à faire parvenir des résultats à ceux qui les consultent parce qu’ils se servent des esprits du bas astral, qui continuellement sont là pour perturber le subconscient humain par jalousie. Cependant, quand un subconscient est stable et équilibré par des exercices magiques appropriés, les esprits du bas astral ne s’approcheront jamais de vous car pour eux vous êtes un esprit supérieur et dans le monde astral, c’est comme dans l’armée, les règles sont inviolables.



Ainsi, quelque soit ce que vous donnerez en sacrifice (mouton, bœufs, humain, poulet,...) ces esprits ne pourront pas agir !! Car ça les dépasse. Faudrait aussi savoir que ces esprits du bas astral ne sont pas capables de réaliser de grande œuvres, exemple : faire développer un peuple, faire acquérir des connaissances véritables, ...Ce qu’ils savent faire c’est tuer des hommes dont l’aura est troué, influencer des consciences faibles, lancer des maladies, provoquer des accidents....



Tels sont les tristes esprits avec lesquels nos amis vodouisant se targuent d’être les plus puissants !!



Pourquoi la légende dit que les gabonais ont peur du vaudou ?



Les gabonais qui ont peur du vaudou sont ceux qui ont abandonné le Bwiti pour aller sautiller comme des lapins dans des églises de PIEBY, JOKTANE et EDZANG. Le Bwiti est une grande science, et sa plante est reconnue dans le monde pour ses grandes vertus. Je défis le vaudou de lui trouver un équivalant, que nada. Le Bwiti voue un culte à DIEU et non aux dieux comme le vaudou. De ce fait, moi en tant que parapsychologue et expert dans les sciences magiques, je peux affirmer que le Bwiti est une religion et sa puissance est divine donc incommensurable.



Cette grande science qu’est le Bwiti est la vraie protection du Gabon. C’est le canal par lequel nos ancêtres peuvent intercéder nos prières pour les transmettre à DIEU et non aux dieux. Cela veut dire que celui qui s’y connait vraiment en Bwiti (et non un charlatan qui veut un peu manger) s’il exécute un travail sérieux pour le bien du peuple gabonais, ce travail sera réussi d’emblée. Je dis aussi que tout possesseur d’une protection Bwiti ne peut pas être atteint par un vodouisant ou même un groupe de sorciers vaudou. Les gabonais qui vont chercher des pouvoirs au Benin sont des ignorants et seront des esclaves spirituels à vie. Ils (gabonais ignorants) sont liés par ces pactes (statuette), et à leur mort, ils iront tout droit au Benin être esclave. À moins qu’un rituel du Bwiti aille les chercher et les ramener spirituellement au bercaille. Méfiez vous !!



Nous comprenons donc que tout gabonais ayant peur du vaudou est celui qui ne connait pas la puissance de notre sciences divine qu’est le Bwiti.



Que peut faire un praticien vaudou vaudouno?

-Tuer des gens

-maintenir un chef tortionnaire à un poste pour brimer des gens.

-envouter des femmes et des hommes

-provoquer des accidents

-soigner des maladies

-enlever quelques toxines psychiques

-préparer des poisons...



Je rappelle que le Bwiti sait faire tout cela, mais en plus, il te fait voyager chamaniquement pour rencontrer tes frères astraux et totémiques. Ainsi, en fonction de ton évolution spirituelle tu acquerras la transcendance cosmique et spirituelle. Et ça, le vaudou ne peut pas le réaliser, car c’est une secte de magiciens noires éparpillées entre le Bénin, Haïti, le Gabon et le Togo.



Qu’est ce qu’est la magie et que peut faire un mage ?



La magie est la science de toutes les sciences. Tout ce qui est découvert sur le plan physique existe déjà sur le plan métaphysique. Je rigole souvent quand j’apprends que c’est tel ou tel scientifique qui a découvert tel ou tel chose. C’est le monde astral qui l’oriente en fonction de ses efforts. Et on n’a pas besoin d’égorger des moutons ou du sang humain pour faire des découvertes.



La magie est le procédé par lequel l’homme peut contrôler les forces de l’univers sans limite physique. La seule limite viendra de Dieu lui-même qui empêchera au magicien d’effectuer certaines tâches. Par exemple la résurrection n’est autorisée que si Dieu lui-même vous autorise à la pratiquer sur quelqu’un. Si un mage venait à être confronté à une résurrection, la première chose à faire est de vérifier si les organes du mort n’ont pas été endommagé, ensuite il réactivera les quatre éléments par les principes (respiration, digestion, vue, ouïe, odorat,...) puis il rétablira le plan mental sur ce corps pour y rétablir l’esprit qui s’était déjà éloigné du corps.

Un mage traite directement avec Dieu, il est DIEU étant limité par DIEU. Il ne peut en aucun cas travailler avec des esprits parasites du bas astral qui pour vivre essaient de pomper le sang humain (la cinquième force) par l’intermédiaire de petits féticheurs véreux et cupides.



Un mage peut grâce à son pouvoir spirituel contrecarrer tout type d’attaques mystiques même si cette attaque venait des plus grands féticheurs reconnus. Aucun humain ne peut bouleverser les lois universelles. On peut les modifier temporellement, mais jamais les changer. Mais, un groupe de mages blancs (à la conscience positive) dont les actions sont positives et constructives peuvent demander l’autorisation à DIEU de changer certains aspects du monde. Jamais un groupe de praticiens vaudou ne pourront atteindre ce niveau.



Vous remarquez bien que le Bwitiste est plus commun au mage (même si certains s’adonnent aussi aux pratiques sombres), plutôt que le vaudou qui se plie aux esprits du bas astral. Je lance un appel aux jeunes gabonais d’apprendre la magie pour leur épanouissement spirituel et non la quête d’un bon vivre. Si vous atteignez un niveau spirituel élevé, des esprits du bas astral viendront souvent se proposer d’être vos esclaves (eux même viennent se soumettre), par contre au vaudou les praticiens se soumettent à eux.



Pour terminer, je dirai qu’il n’y a pas plus de grands féticheurs au Bénin, en Haïti qu’au Gabon. Le véritable problème des africains est qu’ils sont paresseux pour pratiquer des exercices magiques et préfèrent égorger des moutons, des poulets ou encore faire des crimes rituels pour se courber devant les esprits du bas astral. Je dirai enfin que toi gabonais, si tu pense que le vaudou est ton salut en allant acheter des statuettes tu te trompes. Ce que tu pars acheter à des milliers de kilomètres, ton pays le possède. Ou bien, cherche un maitre pour t’enseigner la science magique indienne et tu deviendras indépendant.







