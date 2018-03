Les passeports gabonais désormais établis à l’ambassade du Gabon en France

Le lancement officiel de ce bureau permanent longtemps souhaité par les gabonais vivant France, a été rehaussé par la présence du ministre gabonais de l’Intérieur, Pacôme Moubelet Boubéya qui a fait le déplacement de Paris. La confection de ces passeports se fera à l’imprimerie nationale de France. Une convention a par ailleurs été signée entre le ministre Moubelet Boubeya et le directeur général de cette imprimerie, Didier Trutt également présent à cette cérémonie de lancement.



Avec ce centre d’établissement permanent, la France est le tout premier pays où seront confectionnés des passeports gabonais à l’étranger. La délocalisation de ce service de la police soulagera près de 6.000 gabonais vivant en France et dans d’autres pays européens pour renouveler ou établir un passeport. Jusqu’à présent ce document n’était établi qu’à Libreville.



Le ministre de l’Intérieur était accompagné des directeurs généraux de la DGDI, le général de police, Célestin Embinga Loury et de l’Agence nationale des infrastructures numérique et des fréquences (ANINF), Alex Bernard Bongo Ondimba. Cette opération intervient après la mise en place du visa électronique par les services du DGDI.



Avec AGP