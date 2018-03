Les femmes dynamiques de la CAPPO invitent toutes les Gabonaises à la grande manifestation du 4 juin 2016

Notre pays le Gabon est sous perfusion depuis plusieurs années , Et plus encore sous le règne d 'Ali Bongo Ondimba , le dictateur en chef sans -papiers , qui est prêt à tuer , à emprisonner , pour se maintenir au pouvoir . Les femmes de la CAPPO , voyant le danger arriver , lancent un appel au rassemblement ce 04 juin 2016 devant l'ambassade du Gabon , de 14h à 17 h , 26 bis avenue Raphaël 75016 Paris Métro : la Muette ligne 9.



Ne dit-on pas que lorsque la femme se lève , c'est toute la nation qui est debout ? Là où les hommes , ont échoué les femmes peuvent réussir !!! Ce sont les femmes qui enlèveront Ali bongo du pouvoir , de gré ou de force !! À cause d 'Ali Bongo , Aujourd'hui le Gabon est devenu la risée de tous , avec les dettes et les factures impayées !!! Honte à tous les acteurs de ce système pourri !!!



Un appel est lancé à l'endroit de toutes les Femmes soucieuses de l'avenir du Gabon , à prendre part massivement à cette manifestation . Pour un non ferme!!! À la candidature d'un sans- papiers !!! Femmes, prenez votre destin en main !!! Ce sera ce 04 juin !!! Qui vivra verra !!!



DESTITUTION-TRANSITION-ELECTION