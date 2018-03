Les dessous du choix imposé d’Ali Bongo

Cet article a pour objectif de nous amener à réfléchir sur la situation dans laquelle se trouve le Gabon. Regardez attentivement cette photo de Nicolas Sarkozy, vous comprendrez pourquoi ce dernier s’est empressé de féliciter Ali BONGO après cette mascarade électorale.

Y a –t-il une relation entre ce signe et les félicitations adressées à ce néo dictateur ?

Si vous visitez les sites suivants, http://www.nouvelordremondial.cc/lordre-des-illuminatis/, http://lantechrist.blogspot.com/2008/09/ordo-ab-chao.html, http://www.cuttingedge.org/news/n1015.html

http://www.nouvelordremondial.cc/666-lapocalypse/, vous découvrirez que ce geste est un signal satanique utilisé par plusieurs grandes personnalités de la politique, de la musique, du sport du monde entier.

C’est un signe utilisé par ceux qui ont prêté allégeance à Satan, sous l’inspiration de sociétés secrètes dont la plus puissante est appelée « illuminati »

Qui sont les Illuminés ou illuminatis?

Les Illuminés ou illuminatis sont l’élite de l’élite, une société secrète dans une autre société secrète. Ce sont des personnes appartenant à la haute sphère des finances, des affaires, du commerce mondial, dont le seul objectif est de contrôler l’économie mondiale et soumettre les peuples à leur loi par ce moyen (Ap 13 :17). Les illuminatis sont des puissances qui contrôlent et manipulent le monde des médias et télécommunication. Par exemple l’annonce précipitée par les médias occidentaux qu’Ali Bongo était le favori pour remplacer Bongo père n’est pas le fruit du hasard. C’était en fait la publication officielle du choix porté sur Ali Bongo par ces hommes de l’ombre pour leurs basses besognes. Ce sont ces mêmes medias qui quelques mois plus tôt ont contribué à la chute de Bongo père à travers des attaques incessantes au sujet de sa fortune.

Ne soyez pas surpris que l’affaire des biens mal acquis prenne fin malgré la véracité des faits. Ces puissances feront évidemment pression sur le pouvoir judiciaire pour l’amener à arrêter les poursuites judicaires contre le clan Bongo. Ce sera un non lieu ou une affaire classée, avec en contrepartie une promesse d’implantation à long terme de leurs entreprises sur le marché économique Gabonais.

Le Gabonais moyen peut comprendre aujourd’hui que lorsque le Fils d’Ondimba est devenu un fusible grillé, il a fallu le remplacer, d’où le choix d’Ali dans le même rôle. Cela nous laisse percevoir leur capacité à louer quelqu’un lorsqu’ils ont besoin de lui et aussi la facilité de le détruire quand il est devenu bon pour la poubelle de l’histoire. Le peuple n’a pas le pouvoir du choix. Il l’a en apparence mais ce sont ces puissances qui imposent d’une manière ou d’une autre celui qu’ils ont choisi au sein des sociétés secrètes locales et qui peut le mieux servir leurs intérêts.

Dans les pays développés par exemple, sous le couvert des élections démocratiques, ils imposent leurs choix à travers la manipulation des médias et des outils de sondage pour amener la population à penser comme ils veulent. Ils peuvent amener la population à choisir le contraire de ses aspirations. Ils créent et défont des rois. Sarkozy a été élu alors que c’est Madame Royal qui avait les faveurs des sondages. Barrack Obama a été élu alors que personne ne le voyait à la Maison Blanche à cause des ses origines. Tout a été fait par les médias en fonction de l’objectif à court terme que ces puissances de l’ombre veulent atteindre. Sarkozy a été choisi comme prophète de l’Union Européenne pour accélérer la reconstruction de l’ancien empire romain (l’actuelle Union Européenne) avec l’aide de la chancelière Allemande Angela Merkel.

Dans le monde entier, les illuminatis ont pour instruments le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Londres, l’OMC, etc. C’est à travers ces organismes qu’ils influencent la vie des pays, des continents et des royaumes. Malgré les divergences de points de vue dans divers domaines, ils décident de l’avenir des nations de la terre à travers les réunions du G7, G8 ou G20. Ils y adoptent des politiques que tous les peuples sont censés adopter. Selon les besoins du moment, ils peuvent aussi « créer » des crises et les juguler en même temps sans trop de difficulté. Ils organisent des guerres et des révoltes pour provoquer la ruine dans les pays. Ils sont en même temps pyromanes et pompiers. Selon d’autres sources, ils sont aujourd’hui en mesure de créer des inondations, des tempêtes, des ouragans avec l’aide de la technologie appelée HAARP. (Voir la vidéo célèbre Ordo Ab Chao)

Dans tout cela, le but des Illuminatis est que leur plan du Nouvel Ordre Mondial puisse être mené à terme »

Quelle est l’importance d’Ali Bongo dans cette situation ? Lorsqu’on tient compte de son origine, il est manipulable. Il joue le rôle de fusible car n’étant pas Gabonais d’origine (même s’il dit le contraire), son role est d’aider les puissances financières à prendre le pouvoir dans notre pays, comme l’a fait son père pendant 42 ans. N’oubliez pas que les Illuminatis sont présents dans nos pays à travers les grandes sociétés multinationales qu’ils utilisent pour mieux dominer et asservir les peuples.

Ali Bongo est donc comme un contremaitre dans une société dont il ne connait ni le chef ni les associés. Le choix porté sur lui par Sarkozy et les siens n’est pas fortuit car ils connaissent ses désirs de devenir président. Ils ont sûrement signé un pacte dans lequel ils ont promis de l’aider à devenir président à condition qu’il les aide à s’installer dans le pays et continuer à pérenniser leurs intérêts.

Avez-vous entendu la France condamner les événements de Port Gentil comme ils ont condamné les événements de Guinée Conakry? Non ! Ont-ils condamné le coup d’Etat électoral au Gabon comme ils l’ont fait pour l’Afghanistan? Non ! Ils ne le feront pas. Ils l’ont choisi et vont le soutenir jusqu’au bout, mais peuvent toutefois le remplacer s’il devient une menace pour leurs intérêts. Malheureusement, nos gouvernants avides de pouvoirs et de privilèges ne savent pas qu’ils sont des pions d’un jeu d’échec dont ils n’ont pas la maitrise. Les puissances occultes les ont tellement enveloppés qu’ils pensent être les maîtres du jeu qu’ils jouent. Ce qui n’est qu’une illusion. Bientôt ils auront la pression des lobbies qui feront des restrictions financières ou les encourageront à emprunter de l’argent qui finaera avec leur aide dans les banques étrangères (qui en fait sont les leurs)

Quelle est la situation de la population ? Quel que soit le lieu, les illuminatis ne se préoccupent pas des peuples. Malgré les promesses de promotion de la démocratie et de bonne gouvernance, nous savons que ces hommes qui s’inspirent de Satan, le père du mensonge, ne respectent pas les engagements pris dans les conférences et colloques (Comme Sarkozy au sujet de son combat contre les relations occultes entre l’Afrique et la France). Ils ne respectent que leur objectif qui est d’asservir ces peuples.

Ils sont prêts à éliminer tous ceux qui veulent entraver leurs objectifs. Ils financent pour cela des guerres et des coups d’état afin de gagner facilement la place dans nos pays. Ceux qui sont portés au pouvoir croient gérer ou régner. En fait ce ne sont que de pantins, car les décisions sur le pays sont prises là où se trouve le district qui gère ce pays. Pour le Gabon, nous voyons que c’est la France qui prend des décisions sur nous. Ce pays appelé ancienne colonie est en faite la capitale d’une circonscription politique et économique et le Gabon comme d’autres ex- colonies en est une province. Pour eux, le président n’est que le gouverneur de province. Pour voir clair, il possible de comparer les différentes provinces de la juridiction appelée France. Par exemple, le sort qui est réservé fait au peuple gabonais est ce qu’on peut retrouver au Congo Brazza, au Sénégal, au Cameroun, surtout quand les intérêts économiques sont en jeu.

Regardez sur le plan économique, quand l’Euro change de forme, notre monnaie change aussi de forme sans qu’on demande notre avis. Que nous arrive-t-il maintenant que la France fait partie de l’Union Européenne ? Toutes les décisions qui y sont prises influencent nos pays. Pour marquer que nous appartenons à ces nations, ils s’imposent aussi militairement chez nous sans qu’on ne puisse remettre en cause ces accords. Ces militaires ne sont pas là pour assurer la sécurité de nos personnes et biens. C’est pour sécuriser leurs usines et sociétés à travers lesquels ils nous appauvrissent. Par exemple, ils décident unilatéralement quelle part l’ont devrait obtenir sur la manne pétrolière. Lorsque cela est remis en cause, c’est un putsch qui évince le président en poste.

Connaissant les failles de celui qu’ils ont coopté, ils peuvent le soumettre à leurs désirs en utilisant toutes les techniques de chantage possibles ; de la menace de renversement au remplacement par un autre, ils amènent leur victime à accomplir tout ce qu’ils veulent sans rouspéter, tout en ferment les yeux sur les exactions commises par ce dernier.

En fin de compte, Sarkozy qui encourage la prise de pouvoir d’Ali Bongo s’est trahi dans ses réelles intentions de continuer à prendre en otage notre pays, au profit des puissances de l’ombre dont Ali et les siens qui sont membres des sociétés secrètes ont accepté de devenir des vassaux.