Les choses du pays : Obéissant à des « pratiques occultes », il violait sa fille adoptive.

Ghislain Mouloungui, avait pris l’habitude de sodomiser la fille de sa concubine, âgée de 10 ans.



En effet, s’étant rendu chez un maître spirituel pour se procurer un fétiche lui permettant de rayonner en milieu professionnel et social, le « Nganga » lui aurait conseillé de sodomiser la petite Luciana Martine.



Pour faciliter le processus, le maitre spirituel lui aurait remis un flacon contenant un liquide à oindre sur l’orifice anal de l’enfant avant l’acte sexuel.



N’ayant pas nié les faits, il déclare : « j’ai utilisé ce produit pendant un bon bout de temps. Quand j’ai constaté qu’il devenait gênant, je m’en suis débarrassé. A la place du produit, j’utilisais maintenant un autre nommé Cytéal ».



Profitant de l’absence de la mère de la petite, il abusait d’elle et lui ordonnait de ne rien dire à personne. Cette situation a duré jusqu’au jour où le couple a eu des démêlées, conduisant la mère de la victime à quitter la maison avec sa progéniture.



Ne pouvant supporter l’absence de sa petite victime, le bourreau cherchera par tous les moyens à faire revenir sa victime avec les autres enfants. Mais la petite Luciana refusera catégoriquement de rentrer.



« Je ne retourne plus là-bas. Papa me fait toujours de mauvaises choses par derrière », aurait elle confié à l’un de ses oncles, qui ne tardera pas à alerter toute la famille.



La compagne et les enfants ont malgré tout regagné la maison familiale. Après ce retour, Ghislain Mouloungui tentera de renouer sans vergogne avec sa pratique abominable, toujours en l’absence de sa compagne. Il y parviendra une fois de plus.



Mais ce jour-là, décidée à ne plus jamais revivre ce calvaire, la petite fille se confiera à sa mère qui alertera aussitôt la brigade de Gendarmerie Centre.



Lors de son interpellation, le bourreau est passé aux aveux, relevant qu’il s’agissait d’une pratique mystico-spirituelle. Ghislain Mouloungui avait la garde de la petite Luciana depuis l’âge d’un an et était aux yeux de tous, considéré comme son père.



Suite à ces viols répétés, la santé de la petite fille se serait dégradée.









Publié le 15-01-2013 Source : Gaboneco