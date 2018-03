Les biens de l’Etat gabonais saisis en France seront bientôt vendus, selon Guido Santullo

Les agents du service gabonais de la Contre-ingérence communément appelé "B2" auraient effectué, une fois de plus, une perquisition dans le bâtiment de l'homme d'affaires franco-italien, Guido Santullo, emportant avec eux "des documents compromettants et des armes à feu" Rapports Gabonreview.



L'homme d'affaires italien, qui reconnaît que son immeuble a fait l'objet de près de 18 perquisitions, a été catégoriquement démenti en brandissant des armes militaires et des documents douteux.



"C'est un fusil de chasse que j'ai dit et j'ai tous les papiers", at-il dit.



L'homme d'affaires prétend que cette perquisition a abouti à l'arrestation de deux secrétaires et du chef des gardiens, un ancien soldat français.



Selon ses propos, l'ambassade de France au Gabon et le ministère des Affaires étrangères ont déjà été saisis pour la libération de ce dernier.



Revenant au différend juridique entre l'opposant au pouvoir gabonais, le patron du groupe Sericom-Santullo BTP révèle qu'en attendant une décision de justice, dans moins de dix jours, les biens de l'Etat gabonais saisis en France seront bientôt vendus.



Pour rappel, c'est à la suite d'une plainte déposée auprès de la Cour internationale d'arbitrage et du Tribunal de commerce de Paris que les biens de l'Etat gabonais ont fait l'objet d'une saisie conservatoire.