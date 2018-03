Les Indignés du Gabon : Communiqué sur la tenue du sommet de la honte de la Françafrique

A la veille du sommet Françafrique, la droite décomplexée a commis Alain Marsaud, député UMP de la 10ème circonscription de l’étranger, pour promouvoir la Françafrique.



Dans son numéro du 3 décembre 2013, le quotidien L’Union, proche du pouvoir en place, rapporte ses propos : « le regain d’un sentiment anti-français dans certains pays ne se justifie pas, il est plutôt dû à l’absence de communication. Si les populations de ces pays savaient réellement ce que la France fait pour l’Afrique, elles n’appelleraient pas à la mort de la France-Afrique (…), je pense qu’il faut plutôt demander une France-Afrique rénovée, dépouillée de tout le côté obscur qui a entaché cette relation. »

Une telle provocation n’est possible que dans l’Etat-policier d’Ali Bongo Ondimba dont famille entretient, depuis des décennies, d’étroites relations avec les personnalités françaises les plus obscures. La présence au premier rang de Pascaline Bongo à l’investiture du candidat UMP Nicolas Sarkozy et le financement de ses campagnes électorales avec l’argent des Gabonais, dont la très grande majorité ne dispose pas des services sociaux de base, en sont la parfaite illustration.



Le Front des Indignés du Gabon, en lutte pour la conquête de la souveraineté du peuple gabonais et pour la prise en compte de ses aspirations dans la nature et le fonctionnement de l’Etat, ne se fait aucune illusion sur quelque issue positive que ce soit du Sommet Françafrique qui se tient ces jours-ci.



Le Front des Indignés du Gabon considère même inutile d’interpeler M. François Hollande, proclamateur de l’Etat exemplaire, sur sa participation active à l’association de malfaiteurs que représente le Sommet Françafrique.



Fait à Libreville le 5 décembre 2013



