Les Chroniques de l’Agitateur : Valérie Rottweiler, so what ???

D.Singatady, jeune consoeur de Télé-Gabon, la télévision officielle du Gabon, tout petit pays incrusté sur le flanc central du continent africain sur le Golfe de Guinée, aurait eu la maladresse de confondre le nom de l’ancienne amie du président de France François Hollande, avec celui d’une race de canidé connue pour son caractère très sauvageon. Au lieu de Trierweiler, la consoeur aurait dit Rottweiler. Rien que ça ? Et alors ?



Il vous souviendra que François Hollande a répudié son amie pour s’être comportée à l’Elysée comme une vulgaire sauvage des quartiers sous intégrés vivant en marge de la civilisation.



La dame, pour se venger d’avoir été cocufiée par son chaud lapin qui s’éclipsait tout déguisé en scooter, Rayban plaquées aux yeux et casque de moto vissé sur la tête, avait cassé des pièces de collection en porcelaine d’une valeur de trois millions d’euros.



Est-ce qu’on est si loin que ça de l’attitude d’un rottweiler ?



La journaliste de Télé-Gabon qui a annoncé les faits au JT, a parlé elle, de ‘’drame’’. Elle a insisté sur le mot drame. Trois fois.



Dans sa tête, sans doute, être chassée comme une malpropre est une tragédie ! On aura compris qu’elle charge le mot drame d’un autre contenu sémantique. Aux académiciens de trancher s’il faut admettre ce glissement de sens ou non. Peut-être une nouvelle extension de sens de ce mot, qui sait ?



Rappelez-vous aussi de cette curiosité, toujours de Télé-Gabon qui, pour annoncer le SG de l’ONU Ban Ki Moon qui devait prononcer son allocution face au parlement gabonais, la dame bêtement, avait dit: « voici venu le moment fatidique tant attendu ».



Vous savez comme moi qu’en Afrique, les mots sont comme des clés passe-partout. Si c’est le zouave du coin qui commet pareilles monstruosités, on peut comprendre, mais venant de journalistes dont le devoir est d’informer, c’est vu comme la pire des idioties.



Tout a été dit sur D. Singatady qui est devenue, en l’espace de quelques jours, une célébrité planétaire. Une sorte de mascotte sur la toile.



La dame est sortie de l’anonymat tout comme le média pour lequel elle travaille comme présentatrice du JT.



On ne badine pas avec la sémantique, surtout quand on est journaliste. Çà j’en conviens !



On peut traiter la consoeur de tous les noms d’oiseaux de la forêt tropicale, je suis entièrement d’accord !



Mais là où je ne suis pas d’accord et lui apporte mon soutien dans la bêtise, c’est lorsqu’elle confond les deux noms ! Là, je dis, il faut le faire de temps en temps.



Et puis, entre nous, c’est quoi ces noms bizarres, voire barbares et pénibles à prononcer tellement bourrés de syllabes imprécises?



Et puis quoi encore ! Si c’était un journaliste blanc et de France qui confondait ou prononçait mal un nom typiquement bantou, cela aurait-il, oui ou merde, provoqué ce cataclysme médiatique?



Suivez leurs médias vous qui avez les chaînes cryptées et vous m’en direz.



M’enfin ! Ces gens passent leur temps à écorcher les noms sacrés bantou sans qu’on en fasse une tartine, mais diable alors!



Comme c’est une négresse, on gonfle, on commente, on suppute, on échafaude, on analyse ! Valérie Rottweiler ! So what ???



