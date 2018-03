Les 5 dangers quand on ne se brosse pas les dents tous les jours !

Avoir une crise cardiaque



Se brosser les dents aide à se débarrasser des bactéries qui vivent dans votre bouche. Si vous ne le faites pas tous les jours (et pas correctement), «ces bactéries peuvent passer dans la circulation sanguine et aller à des organes comme le cœur», explique le Dr Jean-Marc Dersot, dentiste. Là, "ils peuvent être fixés sur les plaques d'athérome (dépôts de graisse sur les parois des artères, ndlr) et augmenter le risque d'accidents cardio-vasculaires".



Les personnes atteintes d'une maladie parodontale * sont plus à risque de subir une crise cardiaque (crise cardiaque, accident vasculaire cérébral ...) et inversement, lorsque votre santé cardiovasculaire est fragile, vous êtes plus susceptible de développer des troubles parodontaux.

* Maladie infectieuse (bactérie) qui affecte et détruit les tissus de soutien des dents (gencives et os).



Souffrir de douleurs articulaires



En traversant la circulation sanguine, les bactéries présentes dans la bouche peuvent endommager les articulations. «Nous avons observé des cas de polyarthrite rhumatoïde chez les personnes atteintes de parodontopathie, et certaines bactéries dans la parodontite * synthétisent une enzyme qui convertit l'arginine, un acide aminé naturellement présent dans le corps, dans lequel le système immunitaire produit des anticorps qui sont l'un des symptômes de la polyarthrite rhumatoïde, une maladie invalidante », explique le Dr Jean-Marc Dersot. De même, "il existe un risque accru d'initiation de la parodontite chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde".



* inflammation qui affecte la gencive et le tissu osseux de la dent.



Pour accoucher prématurément et avoir un bébé de petit poids



Si elles ne sont pas éliminées par un brossage quotidien, les bactéries de la bouche peuvent migrer dans le placenta de la femme enceinte. Les risques: «Accoucher prématurément et avoir des enfants de petit poids à la naissance» détaille le Dr Jean-Marc Dersot.



"De nombreuses complications de la grossesse sont infectieuses, elles peuvent survenir par voie vaginale (en cas d'herpès, par exemple, de la note) et de sang, afin que les bactéries puissent commencer." En outre, l'Union française pour la santé bucco-dentaire souligne que «les changements hormonaux augmentent le risque de maladie parodontale et aggravent les maladies parodontales préexistantes». Elle recommande aux femmes de consulter un dentiste tôt dans leur grossesse.



Niveaux élevés de sucre dans le sang dangereux pour les diabétiques



Nous devons nous brosser les dents tous les jours. Encore plus quand vous avez le diabète. Pourquoi ? Parce que les bactéries dans la bouche, lorsqu'elles ne sont pas éliminées, peuvent détruire les tissus qui soutiennent les dents. C'est ce qu'on appelle une "maladie parodontale". Cependant,



"les maladies parodontales compliquent la prise en charge de la glycémie chez les diabétiques" explique l'UFSBD sur son site. En outre, les bactéries peuvent se greffer sur d'autres organes loin de la bouche et augmenter le risque d'infection. Cependant, quand on a le diabète, on répond moins bien aux infections et on guérit aussi moins bien.

Il est recommandé au moins de faire un examen chez un dentiste tous les 6 mois.



Avoir des caries: une porte d'entrée pour les bactéries





Bien que commune, la carie demeure une maladie infectieuse de la dent qui reflète l'attaque de la plaque bactérienne. Ces bactéries sont d'autant plus nombreuses et nocives que vous ne vous brossez pas les dents tous les jours. "Le brossage vous permet d'enlever la plaque dentaire (collante à la dent, ndlr) principalement composée de bactéries", explique le Dr Dersot.



Le brossage idéal: 3 fois par jour pendant 2 minutes au moins, en prenant le temps de brosser chaque dent de tous les côtés.



Brosse électrique ou manuelle? "Personne n'est meilleur que l'autre parce qu'ils vont là où ils sont placés", dit le spécialiste, "donc si nous oublions une surface, que ce soit avec l'un ou l'autre, la plaque continuera à s'accumuler." D'autre part, pour être sûr d'enlever la plaque, un colorant en développement peut être utilisé.



"Il y en a dans la pharmacie, il suffit de l'appliquer et de regarder ensuite. Ensuite, vous sortez votre pinceau et vous enlevez l'assiette."

Merci au Dr Jean-Marc Dersot, dentiste, lors de la table ronde Oral B «L'impact du brossage sur la santé mondiale», le mardi 14 mars 2017.



(avec medisite)