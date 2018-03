Léa Drucker, pénalisée par son célèbre nom de famille : "Quand on s’appelle Drucker, ça n’aide pas"

Pas toujours facile de porter le même nom qu'une star de la télé. Bien que certains puissent voir un avantage considérable à percer dans le monde du cinéma, Léa Drucker l'a ressenti comme un véritable désavantage. Actuellement sur le panneau d'affichage d'Until the Guard, la nièce du très célèbre Michel Drucker dit qu'il a eu un début de carrière difficile à cause de son nom.



"Les dix premières années ont été très difficiles et dangereuses", lit-on dans les colonnes du dernier numéro de Paris Match, "je reprenais des rôles, mais rien de stable, il y avait cette confusion avec mon nom, comme si elle avait ouvert des portes pour moi, ce n'était pas du tout le cas, et d'ailleurs j'aurais détesté être détenu pour de fausses raisons.



Son nom de famille lui aurait même valu une certaine forme de stigmatisation de la part de certains grands noms de l'industrie: «Une actrice a besoin d'un peu de mystère, et quand vous appelez Drucker, ça n'aide pas. Une enfance que tu n'as pas forcément eue.



»Un temps sans doute parti pour Léa Drucker qui multiplie les apparitions sur grand et petit écran. Récemment, la mère de Martha est apparue dans The Consolation, un film inspiré par le roman du même nom, Flavie Flament, et dans la série The Bureau of Legends. Quel snob pour ceux qui ont fermé les portes dans le passé.



(avec gala.fr)