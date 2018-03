Le point de vue du Professeur Martin Edzodzomo-Ela sur le passé commun : Ona Ondo & Bilie Bi Zé

Très intéressant à lire :



Le Professeur Agrégé d'Economie, Daniel ONA ONDO, ancien Recteur de l'Université Omar Bongo, ancien membre du Gouvernement sous le règne d'Omar Bongo Ondimba, précédemment Premier Vice Président de l'Assemblée Nationale est nommé Premier Ministre pour succéder à NDONG SIMA.

Face à des réactions de mauvaises alois et de ce que je considère comme une honteuse et infamante campagne de dénigrement inadéquate de l'imminente personnalité qu'est le Professeur Daniel ONA ONDO, élite de première valeur de notre pays, je voudrais appeler les uns et les autres des lecteurs à analyser le fait autrement que ce qui a lieu jusqu'ici:





Je prend pour fait et cause ce qui est dit dans "LES AFFAIRES DE NOUS MEMES NOUS MEMES"(Débats Informations Échanges, dire la vérité rien que la vérité dans le respect de l'autre de sa dignité de ses idées et opinions. Nous sommes tous parents alors n'y a rien que l'on ne puisse se pardonner pour le bonheur de tous ensemble, unis nous vaincrons pour GABON D'ABORD.)



Beau programme! J'y adhère et souhaite continuer à participer à ce bel objectif.

Mais, je dois constater une fois de plus les intellectuels en question! Et encore une fois de plus je me dis : Pouvons-nous au Gabon, en tant qu’Intellectuels, encore être utiles à quelque chose ?



L’expérience de la trahison n’a pas épargné ceux qui, parmi nous, face aux problèmes de notre société gabonaise, ont quelque chose d’«intellectuelle » en eux. Ainsi, l’atmosphère que nous respirons, est tellement empestée par la méfiance, que nous sommes tout près d’en périr. Mais, nous devons que, là ou nous aurons percé le mur de la méfiance, nous aurons pu faire l’expérience d’une confiance absolument insoupçonnée.



Nous devons savoir que rien n’est plus répréhensible que de semer et favoriser la méfiance. ; Au contraire, nous devons fortifier et encourager la confiance partout où c’est possible. La confiance demeurera un des cadeaux les plus grands, les rares et les plus heureux des relations de vie, entre les hommes, que nous pourrons faire à notre société souffrante. Elle naîtra toujours sur l’arrière-plan sombre d’une méfiance nécessaire. C’est peut être, pour le moment, la tâche qui pourrait être celle d’un engagement de l’Intellectuel gabonais à émerger en ces temps de crise aggravée que traverse notre pays !



Nous avons été les témoins silencieux de mauvaises actions, nous en avons vu de toutes les couleurs, nous avons appris l’art de la dissimulation et de la parole équivoque, nous sommes devenus par expérience méfiants envers les hommes et nous devons souvent priver notre prochain de la vérité ou d’une parole libre que nous lui devions, des conflits insupportables nous ont rendus désabusés,voire cyniques – sommes-nous encore utilisables ?



Se révéler à eux-mêmes, et a se charger d’une exigence de vérité et de justice,de revendication de l’esprit libre. Être des veilleurs de nuits; et signaler les dangers.».

Le moment est venu pour chaque vrai patriote de sortir de sa tranchée. Les dégâts énormes provoqués par le régime, non seulement dans les têtes, dans les consciences, mais aussi par les facilités de l'indignation incantatoire généralisée dans le peuple, nous interpellent tous. Le Gabonais ne saurait se satisfaire plus longtemps, ni du conformisme flasque, ni du consensus scélérat des politiciens autour du « gâteau », ni de l'irresponsabilité distinctive qui domine dans la société.



Oui : François AVANE, dans ce site, vous montrez jusqu'ici l'exemple le chemin: informer avec objectivité par rapport à votre engagement, pour former. C’est beaucoup et important.



La démocratie repose sur l’information, mais l’information repose souvent sur la tromperie, la confusion ou, pour moins, une complexité, une ambiguïté, des lacunes qui égarent le peuple au lieu de l’éclairer. De cette masse trouble d’approximations marécageuses s’élèvent la faconde maléfique et péremptoire du démagogue et les illusions paresseuses du peuple lui-même.



Jean jacques Rousseau se demandera « si la Volonté populaire peut errer ». Il est évident que, bien sûr, la volonté générale peut errer, mais non pour des raisons de principe, abstraits ou métaphysique. Elle se trompe et elle est trompée pour des raisons concrètes, tenant de la difficulté pratique, pour elle, de maîtriser toutes les connaissances indispensables à l’exercice de sa responsabilité de décideur ultime.



A quoi s’ajoutent sa répugnance fréquente à en tenir compte lorsqu’elle les a et la facilité corrélative pour rhéteurs,appelés aujourd’hui « leaders charismatiques » ou « vedette médiatiques »,d’abuser des incertitudes ravages dans des démocraties mûres et expérimentées,servies par une éducation de haut niveau et une presse aussi abondante que variée, on conçoit qu’il obscurcisse plus encore le jugement des populations qui ne bénéficient d’aucun de ces avantages. Ces populations, fussent-elles analphabètes, apprécient à la perfection les situations claires, et même beaucoup mieux que ne font souvent les intellectuels.



Leur clairvoyances’affirme quand il suffit de dégager les leçons de l’expérience vécue, et surtout quand il s’agit de rejeter un système ou un parti qui ont manifestement fait faillite. – Quoi que l’on puisse redouter de l’insuffisante éducation politique de nos populations, supposées trop abêties par 64 ans du système Bongo, pour conserver du discernement, on sera souvent surpris, tout à l’opposé,par le bon sens avec lequel elles réagissent, quand elles le peuvent. C’est un signe que la disette d’une bonne information due au régime menteur ou à la trahison des élites n’a pas altéré de façon irrémédiable leur jugement.



Traître et Crétin ?



Les racines du traître sont à chercher du côté d’Athènes, celles du crétin du côté de Sparte. Elles font un détour par Danton pour les traîtres, par Robespierre pour les crétins. […] Les crétins sont gentils, mais leur entêtement à ne pas voir d’inconvénients à multiplier les morts pour que, un jour, la vie soit plus belle est déprimant. Le traître cuisine la réalité incompressible pour la rendre agréable, le crétin veut changer, ce qui est impossible, puisqu’il n’y a que la réalité et rien d’autre, ni au-delà, ni en-deçà. Ce qu’il y a de plus fatiguant chez le crétin, c’est qu’il s’ignore.Souvent, il croit qu’il ne croit pas en Dieu alors que tout en lui se comporte comme s’il avait la foi. D’ailleurs, il l’a. En général, il croit à l’ordre, à la nation, à ses racines, non pas comme à des informations pratiques, mais comme à des entités chargées de sens et de valeurs qui ne se discutent pas,alors que, pour le traître, la valeur se prouve, elle n’est pas éternelle.



Ce qui séparera toujours le traître et le crétin, c’est le rapport à la pureté.Le crétin en rêve, le traître l’a en horreur. Pour le traître, l’impureté,c’est la vie, et la pureté, c’est la mort. Pour le crétin, la pureté est viable, et l’impureté morbide. Pour le crétin, la victoire est militaire, pour le traître, elle est un compromis. Le crétin éradique. Le traître absorbe. Le crétin sacrifie. Le traître négocie. Ce lui qui ajoute la crétinerie à la traîtrise n’est que ridicule, tandis que celui qui ajoute la traîtrise à sa crétinerie est dangereux.



Il est évident que ces deux termes, « traîtres » et « crétins », sont également péjoratifs. Si je les emplois, c’est qu’ils sont parfois, employés par les intellectuels, en conflit de positionnement, face aux dérives totalitaires des pouvoirs politiques, pour se désigner mutuellement. Est-ce à quoi se réduit l’intellectuel dans notre pays ? Pour retrouver un rôle, certains intellectuels gabonais et l’élite politique d’aujourd’hui si non beaucoup, s’égarent dans la cuistrerie, la concupiscence, la corruption, et une inquiétante incohérence.



Que le lecteur me pardonne cette longue dispersion ! Je voudrais revenir sur la nomination du Fang ONA ONDO comme Premier, succédant à un autre Fang NDONGSIMA. Et l’on revient sur les thèmes habituels en vogue dans le Bogoland depuis des décennies d’obscurantisme politique : géopolitique (pour insinuer le tribalisme), ethnie (pour pointer le Fang). Cette fois, on va plus loin pour salir et noircir un homme accusé de crime de sang. Que cherche-t-on ?



Décidément le Gabonais quel qu’il soit a du mal à se départir de considération ethnico-tribal ou régionaliste. Un premier ministre est désigné, la première interprétation est tout de suite de géopolitique ethnique. Dans le cas présent,au-delà des jugements qu’on puisse apporter sur la personne du Professeur Agrégé ONA ONDO, ancien Recteur de l’Université de Libreville, ancien député vice-président de l’Assemblée Nationale. Que faut-il comme qualificatif pour être un homme d’Etat dans notre Gabon d’aujourd’hui.



Trêve de d’analyses superficielles partisanes et souvent mal intentionnées sur nos hommes et femmes dont les capacités sont méconnues au détriment des jugements malveillants et démagogiques. Opposant ou adhérent au système, sachons reconnaître les valeurs de nos compatriotes et ne pas pisser du vinaigre à chaque fois, des critiques négatives et pour quelles raisons mon Dieu ? Encore une fois de plus, on se focalise sur l’ethnie fang. Personne n’avait fait un commentaire semblable quand Mr. NZOUBA NDAMBA a été reconduit comme Président de l’Assemblée Nationale,et Rose REGOMBE Président du Sénat. Un Gabonais qui sera placé à une fonction d’Etat quelconque sera toujours issu de quelque ethnie gabonaise, en dehors des allogène « Mamadou » qu’on installe au centre de l’Etat.



La question que les Gabonaises et les Gabonais doivent se poser est : Que pourra faire le Premier Ministre ONA OND face à l’hyper présidence d’Ali Bongo aux mains de Maixent Accrombessi, vice président ! Selon la LC 644 du 11 octobre 2012 qui relève : - Pétrole, finances, renseignements, mysticisme…,rien n’échappe au directeur de cabinet d’Ali Bongo, personnage omniprésent au palais du bord de mer. – Comme son prédécesseur, les difficultés du nouveau Premier Ministre se situent sans doute au niveau du Palais du bord de mer:



Sans nier les interventions extérieures, partout et toujours nombreuses là ou il y a une situation anarchique, il faut avoir la franchise de constater que"les Africains sont les artisans de leur propre malheur".



Gabon - A la croisée des destinées : ONA ONDO & BILIE BI ZE. Qu’est ce que cela peut bien dire et signifier dans le nécessaire débat que les élites gabonaises doivent mener en cette période de transition politique de tout danger ?



Si ONA ONDO &BILLIE BI ZE ont un contentieux qui les divisent depuis 22 ans, je pense qu’ils sont tous deux responsables et assez intelligents pour le transcender et mettre au dessus de leur conflit les positions qu’ils assument.Et il incombe au Président Ali Bongo de gérer cette situation qui apparaît comme Les contradictions internes (manifestation d'un manque de logique interne). Et ce n’est sans doute pas la première fois qu’il aura à le faire.



Dans un dossier publié dans le journal Le Mbandja, le 06.07.2012, intitulé «LES FANGS » je relève: Ainsi, dès les années 1960, juste après l’octroi de l’indépendance nominale au territoire du Gabon, un certain Guy Georgy, ancien directeur des Affaires africaines au Quai d’Orsay (Ministère des Affaires étrangères de la France, puissance coloniale), déclare dans les années 60, de la pseudo-indépendance octroyée au territoire du Gabon : « Nous avons fait en sorte que les Fangs ne prennent pas le pouvoir. Pourquoi ? Parce que les Fang,très entreprenants, auraient dominé tous les autres groupes. »



La chance de Bongo, c’est leur incapacité à former un front uni. Ils ont toujours été divisés, pour des raisons tenant aux individus, aux ambitions personnelles. Aucun Fang n’a pu ou su prendre un véritable leadership sur les siens. Politicien rusé, habile, Bongo a joué de leurs rivalités, a composé avec les uns et les autres suivant les circonstances.



Faire resurgir un incident qui a eu lieu en 1992, il y a 22 ans n’est pas ni utile, ni loyal, encore moins approprié pour le vrai débat du moment.

« Il ne faut jamais lancer contre l’adversaire des bruits non fondés, ou leur prêter des intentions, car l’adversaire est comme quiconque, un hôte de l’esprit » (Dr. Albert Schweitzer)

Chrétien, j’ajoute : « Le chrétien porte mais ne colporte pas les iniquités de ses frères ».



Envoyé depuis mon smartphone BlackBerry®

www.blackberry.com