Le personnel de l’ambassade du Gabon en France sans salaire depuis plusieurs mois

Les employés de la représentation diplomatique du Gabon en France observent actuellement des sautes d'humeur pour le non-paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaires, rapporte l'hebdomadaire Moutouki dans sa publication du 8 février 2018.



Selon notre collègue, l'origine de cette situation est liée à un conflit entre le chef de la Direction générale de la documentation et de l'immigration (DGDI), Paterne Mickoto, et l'ambassadeur du Gabon en France, Flavien Enongoue.



Le représentant de la DGDI chargé du transfert des fonds du personnel à l'ambassade aurait proposé à la plénipotentiaire gabonaise de conserver 15% des 30% des fonds destinés au paiement des agents. Cela aurait causé un désaccord entre les deux personnalités, explique notre collègue.



Selon les informations de l'hebdomadaire, les fonds pour payer les salaires du personnel de l'ambassade du Gabon en France seraient prélevés sur les 30% des fonds des activités consulaires liés à l'établissement des visas et des passeports produits par la DGDI.



(avec directinfosgabon)