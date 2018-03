Le jour du seigneur dimanche le 26/06/2016 : Une prière peut tout changer

Il y a plus de dix ans, face au nombre croissant d'internautes manifestant le besoin d'être conseillés, nous nous sommes consacrés au développement d'un tout nouveau site : “ConnaitreDieu.com”. Le lancement avait été fixé au 15 avril 2005. Ce jour-là, un groupe d'Américains était venu visiter nos locaux. Au cours de leur visite, ils se sont mis spontanément à prier autour du bureau des webmasters.



L'un d'eux a fait une prière que je n'oublierai jamais : “Mon Dieu, je te prie pour que ce site qui est lancé aujourd'hui puisse avoir un retentissement mondial. Je te prie pour qu'il touche la Chine, les pays arabes et le monde entier. Je te prie pour que des millions de personnes viennent à toi au travers de cet outil qui accomplira de grandes choses entre tes mains.”



Une prière peut vous propulser vers une dimension que vous n'envisagiez même pas.Pendant sa prière, je me suis fait la réflexion : “Ah, ces Américains, ils voient toujours grand ! Cet homme qui prie n'y songe pas, mais le monde entier ne parle pas français !” À ce moment-là, j'étais focalisé sur l'obstacle de la langue et je n'avais pas envisagé le moins du monde la dimension prophétique de cette prière.



Je n'imaginais pas que nous lancerions quelques semaines plus tard la version néerlandaise, puis allemande, suivie de la version chinoise, et l'année suivante de la version arabe. Je n'imaginais pas non plus que le site se démultiplierait en de nombreuses autres langues pour toucher des personnes du monde entier. Mais Dieu, lui, le savait et le Saint-Esprit inspirait déjà la prière de ces chrétiens !



Une prière peut tout changer. Une prière peut vous propulser vers une dimension que vous n'envisagiez même pas. Oui, “Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et même pensons.” (Éphésiens 3.20)



Une prière pour aujourd'hui



"Seigneur, merci de m'avoir créé tel que je suis et merci pour les oeuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Je choisis de marcher aujourd'hui sur le chemin que tu as préparé pour moi et je crois que tu feras infiniment au-delà de ce que je peux imaginer !"



J'aimerais beaucoup savoir ce que vous demandez à Dieu dans votre prière de foi audacieuse. Laissez-moi un commentaire sous cette Pensée du Jour. Nous pourrons ainsi prier les uns pour les autres.



