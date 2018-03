Le cerveau se mange lui-même quand on manque de sommeil

La grande nouvelle est que cela peut aussi arriver quand vous manquez beaucoup de sommeil. Et c'est là que le problème commence, parce que le cerveau est endommagé au lieu de se nettoyer.



Cette grande découverte a été découverte par le neuroscientifique Michele Bellesi. Le 24 mai 2017, il a publié dans le Journal of Neuroscience une étude selon laquelle le manque de sommeil endommage de façon permanente le cerveau.



Pour arriver à cette conclusion, le Dr Bellesi, accompagné de son équipe de cinq scientifiques de l'Université Polytechnique de Marche, a étudié l'effet que le manque de sommeil pourrait avoir sur quatre groupes de souris. Le premier a dormi entre 6 et 8 heures, le second a dormi par intermittence, le troisième n'a pas dormi pendant 8 heures et le quatrième est resté éveillé pendant 5 jours.



Les résultats pour les deux premiers groupes, ceux qui avaient reçu un sommeil suffisant, ont montré que les synapses (la zone de contact entre deux neurones) étaient régénérées entre 5,7% et 7,3%. Alors que pour les deux groupes qui n'avaient pas dormi, les scientifiques ont remarqué que le phagocyte astrocyte (les astrocytes qui mangent les synapses) avait augmenté son activité de 8,4% et de 13,5% dans le cerveau de ces souris.



Cette expérimentation démontre également que le manque de sommeil augmente la production de protéines MERTK qui facilite les cellules phagocytaires, et augmente donc le risque d'Alzheimer. Cependant, ces résultats n'ont pas encore été prouvés sur le cerveau humain, donc, pour l'instant, vous pouvez toujours passer vos nuits sur Netflix.



