Le Real va avoir plus d'un demi milliard pour recruter

Cet été, Real veut vraiment faire exploser la banque.



Désireux de renouveler une partie de leurs effectifs, les dirigeants madrilènes ont l'intention d'utiliser les moyens les plus importants pour dynamiser leur équipe. Alors que Marca a annoncé vendredi une enveloppe soyeuse de 300 millions d'euros pour apporter quelques modifications, The Daily Mail va encore plus loin.



Le quotidien britannique annonce que Florentino Perez consacrera près de 570 millions d'euros à sa cellule sportive pour apporter de nouvelles stars dans la capitale madrilène! Parmi les titres prioritaires figurent le Belge Eden Hazard, l'attaquant anglais Harry Kane et les gardiens de but David De Gea et Thibaut Courtois.



Une somme représentant plus du double du budget de l'Olympique Lyonnais pour la saison 2017-2018. Et si l'OL devenait le club satellite du Real Madrid?



(avec sofoot)