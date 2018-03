Le Gabonais Jimmy Mapango poursuit toujours sa grève de la faim

Contrairement à ce qui a été annoncé dans certains médias, l’écrivain gabonais, Théophile Jimmy Mapango, 52 ans, vivant en France, continue bel et bien sa grève de la faim, entamée le 6 Août 2011, jusqu’à satisfaction totale et entière de ses revendications. Celles-ci tournent autour des points suivants :



1/ La remise de la dette africaine

2/ La révision impérative des accords de coopération qui étranglent et empêchent le développement de l’Afrique

3/ Organisation d’un plan Marshall pour le Continent



A l’heure où nous mettons sous presse, il entame son seizième jour de jeûne avec en prime une pensée particulière pour son compatriote Rolland Désiré Aba’a, qui mène depuis plusieurs semaines déjà, au Gabon, le même combat pour une nation libre et prospère.

L’écrivain remercie sincèrement ses compatriotes soucieux de son état de santé. Certains d’entre eux, récemment passés à son domicile, ont tenté bienveillamment de le persuader d’arrêter son mouvement. Il comprend parfaitement leur inquiétude.



Toutefois, après avoir subi divers examens médicaux, il rassure tout le monde qu’il se porte bien. Il les remercie également de leur sollicitude mais tient cependant à déclarer que les revendications qu’il porte en lui, et sur ses frêles épaules, ne sauraient souffrir d’aucune compromission. Là est le prix de la liberté pour une Afrique nouvelle dont tous, nous rêvons.

Dieu bénisse l’Afrique.



Dr Bellarmin Moutsinga, Porte-parole de la coordination internationale de la grève de la faim de Jimmy Mapango.