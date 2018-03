Le Gabon veut produire de l'huile de palme durable

Libreville - Le Gabon qui ambitionne de devenir le premier producteur africain d'huile de palme d'ici 2017 va produire de l'huile de palme durable, ont annoncé mercredi les deux sociétés productrices au Gabon, le Belge Siat et le Singapourien Olam.



Les deux sociétés se sont engagés à aller vers la certification RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, Table ronde sur l'huile de palme) au cours d'une réunion organisée par le ministère de l'agriculture et le World Wildlife Fund, partenaire du RSPO. Aucune date n'a été fixée quant à la certification



Nous allons produire de l'huile de palme durable. (...) Au Gabon, nous avons une forêt primaire et plusieurs espèces en danger. Nous allons développer des nouvelles plantations. Nous n'allons pas planter sur des forêts primaires, mais plutôt sur des forêts dégradées où le palmier va rapporter aux populations environnantes, que de diminuer la biodiversité, a promis Gert Vandersmissen directeur général de Siat Gabon.



Nous voulons montrer à nos consommateurs que nos produits sont +durables+, nous voulons aussi montrer que nos produits n'ont pas tué un singe et n'ont pas détruit l'environnement. Nous allons désormais certifier nos produits pour montrer que ce sont des produits qui respectent l'environnement, a-t-il conclu.



Nous ne pouvons que respecter les normes de conservation de l'environnement. Olam va produire l'huile de palme durable, a quant à lui assuré Raphaël Abouba, un responsable d'Olam, société qui a a acquis 100.000 hectares de terre au Gabon pour développer l'huile de palme à grande échelle.



La ministre délégué de l'Agriculture et du Développement Rural Célestine Oguewa Ba a déclaré que le Gabon compte pour son développement s'appuyer non seulement sur la valorisation locale de ses matières premières mais également oeuvrer pour la préservation de ses écosystèmes dans un souci constant du respect du développement durable.



Le Gabon ambitionne d'avoir 200.000 hectares de palmier à huile d'ici 2017. Le développement de ce secteur fait partie d'un des trois axes de développement du Gabon, surnommé Gabon vert, voulus par le président gabonais Ali Bongo.





(©AFP / 06 juin 2012 19h21)