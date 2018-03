Le Gabon sollicite 40 milliards de FCFA de la BDEAC pour financer un plan de réinstallation des populations à Libreville

Cette enveloppe servira au financement au plan dit complet de réinstallation(PCR) des populations affectées par le projet d’aménagement des trois bassins versants à Libreville. Il s’agit des bassins versants de Gué-Gué, Lowé-IAI et de Terre nouvelle.



Le gouvernement gabonais a décidé d’aménager ces différentes zones afin d’éviter les inondations en période des grandes pluies.



Les habitants de ces différents quartiers pour la grande majorité ont construit sur des zones marécageuses parfois même sur le lit de certains cours d’eaux.



Depuis son arrivé au pouvoir en 2009, Ali Bongo Ondimba a entrepris une vaste opération de déguerpissement de ces populations de ces lieux et de les reloger dans zones beaucoup plus sécurisées et surtout bien assainies.