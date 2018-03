Laura Lopes : voici à quoi ressemble la demi-soeur 'oubliée' des Princes William et Harry

Elle n'a jamais été à l'honneur et pourtant elle fait partie de la famille royale: Laura Lopes est la demi-soeur des Princes Harry et William.



La discrétion est mise à Laura Lopes. La fille de 40 ans de l'épouse du prince Charles, Camilla Parker Bowles, est presque inconnue du grand public. Pourtant, elle fait en effet partie de la famille royale.



Née dans une union avec Andrew Parker Bowles, le premier mari de sa mère, elle a rejoint la famille royale en 2005 lorsque sa mère a épousé le prince Charles. Elle devient la demi-soeur des Princes Harry et William. Un an plus tard, elle épouse Harry Lopes et Kate Middleton et le prince Williams assistera au mariage. En 2008, elle a donné naissance à son premier enfant, Eliza, puis à des jumeaux l'année suivante. Ainsi, ses enfants sont les cousins de George et Charlotte, les enfants de Kate et William.



Bien sûr, elle assistera au mariage de son deuxième beau-frère, Harry, avec Meghan Markle au printemps prochain.