La femme moderne, Comment s’habiller après 40 ans : les pièces tendance à adopter

Avoir quelques bases de tendance



C'est le secret d'Inès de la Fressange: porter des bases et des qualités bien coupées. C'est bien, à 40 ans, vous savez exactement ce qui convient à votre corps. Il est donc essentiel que vous ayez de l'intemporalité. Au début, vous avez besoin de jeans bien coupés. Optez pour un denim épais et une coupe droite. Il ira avec tout et mettra votre chiffre en valeur. Dans un deuxième temps, vous avez absolument besoin d'une tranchée.



Ultra féminin, ce manteau flatte la silhouette et convient aussi bien à l'automne qu'au printemps. Choisissez le surdimensionné pour le côté moderne et ceinturé pour le côté féminin. En bas, n'hésitez pas à porter un magnifique pull en cachemire avec un col haut ou un marin. Avec ce combo, la mode faux-pas est impossible. Chaussures latérales? Rien de mieux qu'une paire de pompes colorées ou une paire de baskets blanches.



Des pièces modernes



Pour toujours être à la pointe de la mode et ce, même après 40 ans, vous devez mélanger ses bases avec des pièces modernes pour obtenir un look pointu.



1) Les hauts



Pour booster vos looks de tous les jours, n'hésitez pas à craquer pour un sweat-shirt ou un tee-shirt à message. Ces derniers donnent un bon coup de fun à votre tenue. Pour aller au bureau, rien de mieux qu'un chemisier à motifs ou une chemise à carreaux, aka, l'imprimé tendance de la saison. Et pour braver les températures négatives? Un pull surdimensionné orné de perles.



2) Les bas



Cette année, vous devez compter sur le pantalon large. Ce n'est pas parce que vous avez plus de 40 ans que vous devriez vous priver de cette pièce. En plus d'être terriblement chic, il convient à tout le monde. Choisissez le fluide et le tour de taille pour mettre en valeur votre silhouette. Autre pantalon, autre atmosphère: vous avez besoin d'un jean tendance. Le must du must? Un jean en jean qui apportera une touche vintage à votre look. Nous disons oui!



3) Les accessoires



Comme vous le savez, ce sont eux qui donnent ce petit quelque chose à votre look. Côté sacs, n'hésitez pas à craquer pour un magnifique sac à bandoulière ou un sac rond ultra moderne. Aux pieds? Une paire de baskets sportives ou derbies cloutés. Enfin, si vous aimez l'originalité, optez pour un béret ou un bonnet pour un look stylé de la tête aux pieds.



(avec lafemmeactuelle)