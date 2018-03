La boulette de Carla Bruni pour l’anniversaire de sa sœur

Carla Bruni Sarkozy utilise son compte Instagram pour partager des instants complices en famille. Jeudi 16 novembre, l'ancien mannequin a publié une photo d'elle avec sa sœur, Valéria Bruni-Tedeschi. Un cliché pour illustrer les 53 ans bougies de son aînée. Seulement, on apprend dans la légende que la chanteuse a fait une boulette et a fêté deux jours trop tôt cette naissance si importante à ses yeux. "Allez savoir pourquoi je pensais que le 16 était il y a deux jours…" commence-t-elle un peu moqueuse. "Alors, encore, et cette fois le bon jour, bon anniversaire à une des femmes les plus belles et talentueuses que je connaisse".



Mardi 14 novembre à l'antenne de France Inter, Carla Bruni avait fait l'éloge de sa grand sœur actrice. Elle a cependant concédé ne pas avoir son talent. Aujourd'hui, elle ajoute cette photo aux nombreux clichés et vidéos de sa fille Giulia à la plage, en vacances ou encore lors de sa rentrée scolaire. L'ex-mannequin continue de s'épanouir au côté de son homme et premier fan Nicolas Sarkozy. Récemment, elle a sorti son album de reprises, French Touch. D'humeur blagueuse, elle a tenté une nouvelle reprise, celle du titre Fruit de la passion (vas-y Francky c'est bon) pour convaincre l'animatrice Valli que le zouk était une musique très agréable.



gala.fr