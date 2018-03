La France : Vanité Ya Vanité Tout Est Vanité - II

‘’Le chien ne change jamais sa manière de s’asseoir’’ - Proverbe Africain



Je ne sais pas pourquoi cela vous étonne Chers Patriotes et Résistants Africains



Le fait de parler de transférer Son Excellence Laurent Gbagbo au TPI pour le juger, la france veut vous dire que puisse que je n’aie pu le tuer comme Patrice Lumumba, Ruben Um Nyobe, Lat Dior, ou Sankara, on va l’emmener en exil comme Le Roi Béhanzin, Samory Touré, le tirailleur Cheikou Cissé, Cheikh Ahmadou Bamba fondateur du Mouridisme, la prêtresse charismatique de la Casamance Aline Sitoee Diatta, pour le tuer à petit feu, pour vous affaiblir et vous casser le moral afin de ne plus voir émerger un autre leader de sa trempe car c’est ma méthode depuis plus de 200 ans, cela a toujours marché, ce n’est pas nouveau et comme je reste perpétuellement tarée pourquoi changer?



Le problème c’est que depuis plus de 200 ans sur notre continent la france n’a ni réellement accordé l’indépendance à ses colonies(le monde entier s’en est rendu compte le 11 Avril 2011), ni changé sa politique d’exploitation et d’appauvrissement à l’exception de cette année où elle veut s’approprier la Libye, ancienne colonie italienne et cela n’est que par pure vanité. Comme Eboa Lotin le dit dans ses chansons ‘’mot’à ndoki’’ et ‘’Ja’alé’’ que j’ai modifié pour la circonstance pour dire à la france que ce nouvel accord avec hamed bakayo n’est qu’aussi vanités des vanités tout est vanité. Tu ne feras rien avec tes forces du désordre car les frci ne sont que le produit de ton désordre que tu as semé partout dans tes colonies africaines, en effet :



En tuant Patrice Lumumba avec tes amis pour appauvrir le pays c’était comme vous aviez arraché le moambe et le bâton de manioc aux Congolais pour créer le désordre. (Ah mon cœur saigne pour ce qu’aurait pu être ce pays aux ressources naturelles si convoitées).



En appauvrissant et les maintenant sous le royaume de Bongo Père et aujourd’hui fils, c’était comme tu avais arraché le niembwe et le bâton de manioc aux Gabonais pour créer le désordre. (Ah mon cœur saigne pour ce qu’aurait pu être ce riche pays et ses paisibles citoyens).



En tuant Ruben Um Nyobe et en appauvrissant le Cameroun avec la complicité de ton sous-préfet de région paul biya, c’était comme tu avais arraché le ndolé ou le tarot et la sauce jaune aux Camerounais pour créer le désordre. (Ah mon cœur saigne pour ce qu’aurait pu être ce riche pays et ses citoyens talentueux sous Ruben Um Nyobe ou Mbida Marguerite).



En tuant Thomas Sankara et en maintenant le peuple dans la misère à travers le beau blaise compaoré c’était comme si tu avais arraché le tô et la sauce gombo aux Burkinabés pour créer le désordre. (Ah mon cœur saigne pour ce qu’aurait pu être la vie au pays des hommes intègres sous Thomas Sankara).



En maintenant le vieux lézard wade au pouvoir qui fait la misère de la population, c’était comme si tu avais arraché le tiéboudienne ou le mafé aux Sénégalais pour créer le désordre.

(Ah mon cœur saigne pour ce qu’aurait pu être ce peuple plein d’initiatives et d’intellectuels).



En maintenant le peuple dans la misère et le pays dans le sous développement au royaume gnanssigbé père et dans la continuité avec le fils, c’était comme tu avais arraché l’akumé avec la sauce adémé aux Togolais pour créer le désordre. (Ah mon cœur saigne pour ce qu’aurait pu être ce pays et ses citoyens sous Sylvanus Olympio).



En volant l’uranium du Niger et en maintenant le pays dans la pire des pauvretés sur terre à travers tes coups d’états sponsorisés c’était comme tu avais arraché la viande grillée et le fonio aux Nigériens pour créer le désordre. (Ah mon cœur saigne pour ce qu’aurait pu être ce pays au riche sous-sol, berceau des grands empires Africains, sous Djibo Bakari)



Que leur as-tu donné à la place toi qui ne respect aucune tradition? Si ce n’est que des va-nus pieds, des drogués, des analphabètes, des assassins, des rebellions, des coups d’états, des tyrans, des dictateurs, des usurpateurs, des colons blancs à la peau noire sinon comment justifier que tous tes sous-préfets peuvent rester insensibles à la misère de leurs propres frères qu’ils piétinent, tuent, affament, emprisonnent uniquement pour satisfaire ta vanité, n’est-ce pas de la sorcellerie tout çà? Les as-tu envouté ou quoi? Franchement encouragé wade à se faire réélire à 25% et nommer son fils comme successeur? Tu sais il y a un proverbe africain qui dit ‘’même si la panthère a perdu toutes ses dents ce n’est pas pour autant qu’elle est devenu un chat.’’ Abidjan on aurait dit ‘’ Aïe, vis-à-vis comme çà? Un peu de quand même.’’ Quant aux ‘’frères cissé’’, ils aurait dit ‘’Koutoubou.. !’’ Mais, le brave peuple Sénégalais t’a demandé de ne pas le provoquer et je crois que l’ambiance insurrectionnelle, du 22 Juin, 2011, t’a ramené à l’ordre. Je me demande bien où a dormi ton sous-préfet de Côte d’Ivoire ce jour-là?



Pour notre propre pagne en Côte d’Ivoire tu nous jettes en prison à travers SEM Laurent Koudou Gbagbo et ses collaborateurs, tu nous imposes wat-le-rat, indigne fils de l’Afrique comme sous-préfet mais comme tu as pu le constater ‘’le chien du chef du village n’est pas forcement le chef de tous les chiens du village’’ comme le dit un proverbe africain, ces cafards analphabètes que tu as jeté dans les rues de Côte d’Ivoire ne l’écoutent plus.



A cause de ta montagne d’armes tu nous prends pour du papier hygiénique après usage. Même si tu as détruit les fondations de notre nation, qui représente plus de 40% de PIB de l’Afrique francophone à l’Ouest et le deuxième port au Sud du Sahara après Durban en Afrique du Sud, en voulant la transformer en un Afghanistan ou Iraque ou encore un Cambodge tu te sens cocufier, par son premier président que tu croyais à ta solde mais quand tu regardes bien le vieux Bélier avant de mourir a produit SEM Laurent Koudou Gbagbo, tous ses collaborateurs, la galaxie patriotique et le beau vrai peuple de Côte d’Ivoire. Et grâce à SEM Laurent Koudou Gbagbo tu as pu avoir le rhdp et tous ceux qui se réjouissent dans le nouveau ‘’mossikro’’.



Malgré cela, la Côte d’ivoire n’est pas et ne sera ni l’Afghanistan ni l’Iraque, même si tu fais tuer à travers tes cafards comme ont fait les khmer rouge au Cambodge ou inculpés tous les intellectuelles ivoiriens, tu ne pourras pas y envoyer tes rejetons de chômeurs chez nous car nous y avons déjà la main d’œuvres qualifiés. Pour te prouver que tu ne peux plus rien apprendre aux Africains de surcroit aux Ivoiriens, le petit-frère d’une amie, qui a onze ans, qui est né et qui a grandi en Côte d’Ivoire s’est retrouvé dans une école parisienne à la fin Mars 2011 à cause de ta campagne de destruction dans notre pays, les dirigeants de ton lycée ont voulu qu’il reprenne la 5 ème mais ses parents se sont opposés, on a fini par lui demander de passer un test d’aptitude, ce qu’il a fait et a pu poursuivre ses études en classe de 5ème mais tiens toi bien en fin Juin l’enfant finit l’année et passe en classe supérieure avec mention d’honneur, se retrouve non seulement premier de sa classe mais premier de toutes les sections 5 èmes du lycée qui en a 6. L’enfant a pulvérisé le curriculum de ton system scolaire. Morale de cette histoire : ‘’même dans gbangban nous sommes plus forts que toi’’.



Ta violence sur SEM Laurent Gbagbo et ses collaborateurs que tu veux éliminer c’est ce simplement parce qu’ils ont démystifiés ton système économique et monétaire durant la crise sinon y a rien…. Ce que tu fais n’est que maïs. Tu ne pourras pas nous tuer tous car la relève est assurée à tous les niveaux et partout en Afrique ce n’est qu’une question de temps.



Pauvre france tu as soif à cause de la récession mondiale, un seul verre d’eau qui est notre trésorerie que tu voles depuis plus de 50 ans devrait te suffir mais non, il te faut tout un océan qui se traduit par la recolonisation de notre pays, pour avoir nos ressources naturelles gratuitement afin de nous maintenir dans la pauvreté sinon comment expliques-tu que l’achat du cacao bord champ est passé de 1000 fcfa/kg à150 fcfa/kg sous ton nouveau mossikro alors qu’il se vent à plus de 2.000 fcfa/kg sur le marché mondiale?



Eh maman frenchie quand bien même tu as les 13 colonies sub-sahariennes et toutes leurs trésoreries depuis les indépendances qui se lèvent à plus de 200.000 milliards de fcfa, tu fais la raison du plus fort lorsque la Côte d’Ivoire, à travers SEM Laurent Koudou Gbagbo te demande des comptes et tu te permets de l’écraser comme un moustique. Le problème avec toi c’est que malgré tous ces acquis ton estomac est vide et tu as toujours faim, tu es toujours assoiffée, déprimée et toujours déçue.



En 1833 d’âpres toi, tu venais pour aider et protéger les Africains, mais en réalité tu as violé, volé, appauvris et tuer des millions de nos parents pour satisfaire tes besoins économiques. Nous ne t’avons rien dit jusqu'à ce qu’Hitler fasse notre palabre en t’annexant. Comme notre cœur est bon nous avons eu pitié de toi et nos parents que tu connais sous le nom d’anciens combattants sont morts pour ta cause, tu nous as promis liberté et indépendance mais aujourd’hui on sait que pour ton mensonge et ton ingratitude, nous n’avons ni l’un ni l’autre, non seulement nos vaillants anciens combattant se meurent dans la misère, tu as formé des colons et mercenaires aux visages africains pour poursuivre ton sale boulot et celui qui essaye de t’échapper se voit confronter à un coup d’état fomenter par tes mercenaires et tes vendus africains, tu t’es assurée de mettre un réseau de communication pour faire un lavage de cerveau à nos élites en nous imposants rfi, tv5, fr1,fr2,fr3, fr24 et tous tes faux journaux, aujourd’hui ces élites nébuleux ou confus ne savent plus ce qui fait leur bonheur.



Tu as même permis à certains de nos frères traîtres de faire des publications pour valider tes faits et mépriser les nôtres. Malheureusement ce que les gens ne savent pas c’est que toutes tes vérités ailleurs sont des mensonges en Afrique. Connaissant nos traditions tu as exploité nos différences ethniques et culturelles pour nous diviser car tu sais que l’union fait la force.



Nous voilà en mars 2011, tu as dit au monde entier que tu venais pour protéger les ivoiriens mais comme ton nez de Pinocchio continue de s’allonger, des milliers d’Ivoiriens sont tombés sous tes balles et bombes, les viols, les meurtres commandités, les cambriolages dont tu excelles à travers tes ‘’frères cissé’’ sont le train- train quotidien des Ivoiriens malgré cela tu accuses SEM Laurent Koudou Gbagbo et ses brillants collaborateurs qui ont prouvés que non seulement tu étais maïs, mais aussi tout ton ‘‘wrou-wrou là’’ (traduction – tout ton boucan) n’étais que vanité ya vanité tout est vanité.



En Juin 2011, tu affirmes encore vouloir nous protéger, mais tes propres malfrats te contredisent, comme tu es en train de le faire avec les pauvres libyens que tu bombardes nuit et jour. Ce qui veut dire, tu veux achever ton plan de destruction sur la Côte d’Ivoire sinon comment expliquer que tu insistes pour tes rebelles assassins restent les protecteurs du peuple (comme si on demandait au chat de garder la souris) sachant que malgré tout ce que tu as investi dans leur formation et armes depuis 2002, ils sont restés toujours analphabètes et piètres soldats alors que ceux qui ont été formés par les gouvernements ivoiriens précédent n’ont jamais attaqué la république, respectent le droit de l’état et la protection civile qui dit mieux?



Comme la botte de ta cravate vanité est aussi volumineuse qu’une botte de choux, tu penses nous tuer moralement avec ton insolence, ta violence, tes humiliations, tes mensonges, tes intimidations, et tes créances mais ce que tu ne sais pas c’est que la mort est une agence de voyage qui donne des billets ‘’aller simple’’ et tu mourras un jour en Afrique, lorsque tu t’en iras tu n’emporteras:



Rien, demandes à l’Italie … Rien, demandes au Portugal…. Rien, demandes à l’Espagne

Rien, demandes à l’Allemagne….Rien, demandes au japon….Rien, demandes à la Russie.



Tu nous fais la guerre pour tes consortiums mais cette terre africaine est la notre que tu le veuilles ou pas. Tu veux exiler SEM Laurent Gbagbo, fais le au lieu de te cacher derrière le TPI. L’exile des leaders de tes colonies a été ta stratégie privilégié pour briser tous les élans patriotiques, nous en sommes conscients et cela ne nous émeut plus, tu n’as aucune fondation dans tes faits d’accusations contre SEM Laurent Koudou Gbagbo et ses collaborateurs qui d’ailleurs sont pratiquement les mêmes que ceux que tes frères de l’apartheid, il y a plus de 40 ans, reprochaient à Nelson Mandela, qui aujourd’hui est vénéré de tous, et ses compagnons?



Comme tu n’as que vanité, tu ne peux voir et de surcroit comprendre que la résistance patriotique et africaine l’ont déjà enjambé et ta vanité ne pourra pas arrêter ce mouvement, l’assassination ou l’incarcération de SEM Laurent Gbagbo et de tous ses collaborateurs en Côte d’Ivoire ou ailleurs dans le monde ne pourra pas arrêter ce mouvement, leur humiliation ne pourra pas arrêter ce mouvement, le maintien de wat-le-rat, fils de lucifer, indigne fils de l’Afrique et ses sbires au pouvoir ne pourra pas arrêter ce mouvement, le transfert des richesses de la Côte d’Ivoire au petit burkina faso sous le petit blaise compaoré et sur tes terres ne pourra pas arrêter ce mouvement, la transformation de l’administration ivoirienne en dioulabouguou ou en mossikro ne pourra pas arrêter ce mouvement, en imposant des petits cafards analphabètes comme forces de terreurs et de désordre aux ivoiriens n’arrêtera pas ce mouvement car:



Le Gbagboïsme : Ce sont les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes et les enfants qui ont

donné leur vie pour leur pays.



Le Gbagboïsme : C’est Paul Madys qui a plaidé pour échanger sa vie contre

celle de Sidiki Bakaba. Qui dit mieux? la vie d’un Sudiste pour

sauver un Nordiste donc ta théorie de xénophobie durant l’ère de la

Refondation n’était que maïs alors? Gbagbo sera éternellement un

‘’os’’ dans ta gorge comme le dis si bien Paul Madys dans sa chanson

‘’Symbole’’ que je te conseille d’ailleurs de bien n’écouter.



Le Gbagboïsme : Ce sont des milliers d’intellectuels Africains comme moi qui ne

font que démystifier ta politique avec leur plume chaque jour que Dieu fait

et cela volontairement et gratuitement pour la ‘’Cause’’.



Le Gbagboïsme : Ce sont ces vaillants travailleurs qui se rendaient au travail malgré tes

embargos. Pour cet affront, tu refuses ou réduis leur salaire et ton petit

‘’lèche-cul’’, traite, enfoiré de diby charles préfère dédommager tes

enfants que de soulager la souffrance de ses propres frères, ah pauvre

Afrique!



Le Gbagboïsme : Ce sont ces enfants qui donnaient spontanément l’argent de

leurs goûters pour les déplacés de guerre, et qui chantaient

l’Ode à la Patrie.





Le Gbagboïsme : Ce sont les milliers d’Africains qui remplissent spontanément

les rues de paris et bravent tes forces du désordre pour

réclamer la libération de SEM Laurent Gbagbo et de ses

collaborateurs



Le Gbagboïsme : C’est tout un peuple, qui avec enthousiasme et sans distinction

d’ethnies, de sexes et d’âges, se soude derrière son

Président



Le Gbagboïsme : C’est l’inspiration de tous ces artistes Ivoiriens et Africains

qui depuis 10 ans galvanisent tout le continent avec leurs mélodies

patriotiques. (nous avons hâte d’écouter celles qui vont émaner de tes

cafards, nous espérons que cela ne se limitera pas seulement aux ‘’kélé fila’’

ou ‘’findjugou et ibokrisa’’, traduction ‘’1 et 2’’ ou ‘’gauche droite

balancer les bras’’ en attendant nous continuons de chanter ‘’C’est

Comment Comment’’).



Le Gbagboïsme : C’est une armée unie qui a refusé de faire des coups d’états

pendant 10 ans



Le Gbagboïsme : Ce sont plus de 15 avocats représentant toutes les régions

de l’Afrique qui ont offert volontairement leur service pour défendre la

cause de SEM Laurent Koudou Gbagbo. Qui dit mieux? Ta vanité

t’empêche de voir le piège car ce jugement que tu cherches pour notre

Président sera le tien et SEM t’a vraiment piégé, tu n’as rien compris.



Le Gbagboïsme : Ce sont tous ces sites patriotiques et africains qui

travaillent sans relâches contres toutes tes tentatives mensonges, de

piratages et de sabotages électroniques



Le Gbagboïsme ne s’apprend pas, ne s’achète pas, ne se force pas, ne se corrompt pas, ne s’impose cela s’inspire. Ta violente réplique se comprend car tu es frustrée, le Gbagboïsme a vaincu ta colonisation mentale qui se transmettait de génération en génération, pour nous il a coupé ce cordon ombilical. Tu ne nous fais plus peur, donc ne cherche pas nous à décourager car cette fois-ci cette bataille là tu l’as dore et déjà perdue, nous connaissons maintenant ton scénario. Nous voulons te dire merci car tu as prouvé au monde entier que tous ceux qui se réclament de la Côte d’Ivoire ne sont pas Ivoiriens tout comme dans Ro. 9, 6 : ‘’Tout ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël.’’ Donc, ton sous-préfet et ta racaille ont été tous importés et ne sont pas Ivoiriens, ils agissent sous tes ordres directs. Si tu penses que parce qu’ils ont les visages africains cela t’épargne, détrompes toi nous ne sommes plus dupes.



Le mariage forcé :



En tant que force colonisatrice tu es tantôt naïve, tantôt condescendante qui se veut réécrire l’histoire de ses colonies, en être l’ethnographe et le pédagogue afin de la figer et la dénaturer mais sache que cette fois-ci le simple petit exemple du petit-frère de mon amie a montré que c’est maïs. Au 21e siècle nous allons écrire notre propre histoire car nous faisons le combat de David contre Goliath (1 S. - Bible ancien testament ), c’est pour cela que outre la force des armes tout autre stratégie de ta part pour nous assujettir est vaine et tu partiras non seulement de la Côte d’Ivoire mais de l’Afrique tout entière car le Seigneur notre Dieu, le seul qui a autorité sur la Côte d’Ivoire a déjà programmé ta chute, en effet la bible dit ‘’la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise.



Avec l’espérance, elle sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.’’ (Ro. 8, 20-21) ‘’Et puisque Dieu est pour nous qui sera contre nous. ‘’ (Ro. 8, 31). Entre temps, fais savoir à jean ping du royaume bongo, ton vaguemestre, hypocrite, sournois et perroquet, que son tribunal pénal Africain n’effraye personne ta racaille, tes sous préfets et lui-même seront les premiers à y séjourner.



Chez toi, tes enfants dorment tranquillement, mangent tranquillement, jouent tranquillement, se déplacent tranquillement, étudient tranquillement, se soignent tranquillement, grandissent tranquillement, voyagent tranquillement pourquoi donc nous refuses-tu ces mêmes privilèges? Aujourd’hui nous savons que ton mantra depuis plus de 200 ans, n’a rien avoir avec la démocratie et la protection des faibles au contraire tu es notre bourreau de toujours, tu nous as fait subir et continue de nous faire subir tous sortes d’atrocités avec impunité sauf ton mantra.



Fatigués de tes mensonges, de ta sournoiserie, de ta violence, de ton ingratitude, de tes tricheries, de ta lâcheté, de ta gourmandise, de ton insatiété, de ta corruption, ta convoitise, de ta petitesse et limitation d’esprit, nous t’avons fait maintes fois comprendre que nous ne voulons plus de toi mais tu refuses de t’en aller donc comme tu nous aimes tant nous allons te diluer en te faisant minoritaire dans ton propre pays, le peuple de l’Amérique latine l’a déjà adopté au USA dans moins de 30 ans la race blanche y sera minoritaire car comme toi les USA ont fait la raison du plus fort en annexant la Californie et le Texas au Mexique aujourd’hui ils sont entrain de se mordre le doigt.



Mes Chers frères et sœurs de la Résistance Patriotiques et Africains, partout où vous vous trouvez, adoptez cette stratégie révolutionnaire silencieuse, que déjà beaucoup d’entre vous ont compris il y a belle lurette, diluez la population au maximum, faites que dans les années avenirs les européens particulièrement les français soient minoritaires sur les propres terres surtout que tout ce qu’ils possèdent nous appartient. Ne vous laisser pas distraire ou décourager, par inculpation ici, inculpation par-là, tpi par-ci ou tpi par-là, humiliation par-ci ou humiliation par-là, vidéos de sévisses par-ci ou sévisses par-là montrant des illettrés torturer des intellectuels.



Tout cela est très bien orchestré par la france pour nous convaincre qu’avec nos diplômes et titres nous ne sommes riens donc c’est un combat de nerfs et tout se passe dans la tête, prouvons lui le contraire. SEM Laurent Koudou Gbagbo l’a compris c’est pour cela qu’il nous a lancé un message fort à travers ses avocats en disant ‘’laissez çà, je suis bien ici’’ (source notre voie, juin 2011), en réponse à l’action que ses avocats voulaient entreprendre contre ses conditions de vie, c’était pour leur dire que ce n’était pas cela qui était important. En effet ce n’est pas cela qui est important car ‘’ceux qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit.



Et l’affection de la chair c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix (1 Co. 2, 14).’’ C’est pourquoi tout le monde a constaté que même dans sa prison SEM Laurent Koudou Gbagbo reste digne, respire la vie, intimide ses bourreaux et continue d’inspirer les patriotes et la résistance, donc restons galvanisés et avançons dans notre combat. Même s’il est assassiné avec ses collaborateurs, c’est n’est pas cela qui est important, ils auront fait leur devoir à nous de finir le combat ou de transmettre la torche à la future génération.



La france à travers wat-le-rat et indigne fils de l’Afrique a promis qu’elle allait faire venir des bateaux d’argent pour reconstruire le pays, elle pouvait faire mieux que SEM Laurent Koudou Gbagbo, c’est tout ce que les Ivoiriens attendent. Elle n’a pas versé le sang de tous ces innocents Ivoiriens ou ne s’est pas battu comme un beau diable pour détruire notre merveilleux pays et ses institutions pour qu’on fasse juger SEM Laurent Gbagbo et ses collaborateurs par le tpi ; qu’elle prouve qu’elle peut donner à la Côte d’Ivoire un avenir meilleur c’est tout.…..



Nous avons eu Césario à la tête du BNET et ensuite le vaillant Ahoua Don Mellon donc nous avons la capacité intellectuelle, technique et humaine pour reconstruire notre pays sans elle, le petit-frère de mon ami l’a prouvé nous n’avons pas besoin de ses chômeurs bons à riens. Comme je l’ai toujours dit dans mes écrits précédents que la France vienne faire ce qu’elle veut faire pour qu’on voie au lieu de se cacher derrière son sous-préfet, l’onu ou les assaillants, les accusations par-ci, ou les incarcération par-là, ou les menaces ou les intimidations etc… Elle a fini par le faire et nous constatons que tout est simplement vanité sinon elle n’est que maïs car comme elle est la perpétuelle poltronne et ne fait aucun pas sans ses chaussures bata qui sont les USA depuis 1945, elle n’a pas osé déclarer la guerre à la Côte d’Ivoire.



Mes Chers frères et sœurs de la Résistance Patriotiques et Africains, un adage chinois dit que ‘’la vengeance est un plat qui se mange froid, si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger; assieds-toi au bord de la rivière et, bientôt, tu verras passer son cadavre.’’, la France est ses pions sont entrain de se désintégrer, l’incapacité de wat-le-rat indigne fils de l’Afrique de gérer notre pays, la mort d’IB, la déception du rhdp et de la france elle-même, le coup de bottes aux fesses de mangou et de kassaraté (franchement quels idiots? Ils auraient dû prendre conseil auprès de leur confrère mathias doué ne t’était-ce pas le même scénario?



Ah la politique du ventre!), les cafards impayés, les ivoiriens affamés, ce bon cocktail de la bombe à retardement et son compte à rebours ne fait que commencer. Continuons de regarder le western jusqu’au bout chers frères et sœurs soyons patients, ‘’car les souffrances du temps présent se sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous’’ (Ro. 8, 18). ‘’Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée’’ (1Co. 12), que chacun de nous fasse ce qu’il peut à son niveau pour faire avancer le combat et maintenir la flamme de la ‘’Résistance libératrice’’, nos vaillants militaires s’occuperont du reste, ayons confiance au Dieu tout puissant car comme mon petit frère aime si bien le dire : ‘’Today is today. Tomorrow is Another Day !’’



A propos, je veux souhaiter bonne chance au Pr. Mamadou Koulibaly qui nous a finalement montré sur quel pied il veut vraiment danser mais avant de s’étourdir et de se perdre dans la politique du ventre de la france qu’il n’oublie pas ceci: ‘’il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s’abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.’’ (Ro. 14, 21). ‘’Le monde passe et sa convoitise aussi.’’ (1 Jn. 1, 17).



A Tous ceux qui ont cru à la france à travers wat-le-rat, vous ne l’avez pas votez pour que notre pays devienne un mossikro ou pour incarcérer les opposants politiques, les intellectuels et SEM Laurent Koudou Gbagbo qui leur a tout donné cadeau et tendu la main donc ressaisissez, il n’est pas trop tard pour vous rachetez.



Que Dieu bénisse Son Excellence Monsieur Laurent Koudou Gbagbo, sa famille, tous ses collaborateurs ainsi que tous les Patriotes Ivoiriens et Africains.





Pour la patrie ou la mort nous vaincrons. Que Dieu Bénisse la Côte D’Ivoire!



Jocelyne Toure.