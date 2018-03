LE MEETING DE NZENG AYONG annulé par la coalition

Comme annoncé depuis deux jours un grand meeting du front de refus devait se tenir ce dimanche 11 octobre 2009 à partir de 15H00 au rond point de Nzeng ayong, malgrés les différentes autorisations délivrées par les services compétents, l'armée Gabonaise ( les bérets rouge) ont inevsti les lieux en y installant des tentes depuis 5H00 du matin afin d'empêcher le déroulement de cette grande assemblée qui a motivée près de 2000 à 3000 personnes , il n'a finalement pas eue lieu ; après avoir reuissi à monter le podium et l'arrivée de nombreuses personnes au dit lieu, l'armée a sans raison apparente déguerpis la population amassée aux abords avec des grenades et des bombes lacrymogènes.

Les leaders ont demandés aux malheureux désirant absolument assister au meeting de rentrer chez eux , afin d'éviter la confrontation que recherchent Ali et ses troupes, estimant que le moment n'était pas propice dans la mesure où nous n'avons pas encore la déclaration officiel du vainqueur par la cours constitutionelle.Ils ont invités quelques troupes à les suivre au QG de Myboto où ils ont tenu un point de presse, informant à ces derniers la situation actuelle concernant le blocus que tous nous constatons.

Nous vous apprenons également que depuis bientôt trois jours la pression d'Ali sur la CC. a pris une autre tournure plus que menaçante ,intimant absolument à ces derniers de le déclarer grand vainqueur de ladite élection .alors que les décomptes le placerait cinquième à ce jour.

De plus dès demain lundi 12 octobre 2009 à 10H00 sera examiné le recours de Luc BENGONO NSI à la CC. sur la nationalité douteuse par lien de sang d'Ali...ensuite se poursuivront d'autres travaux en rapport avec le litige.

La CC. rendrait son verdict sur le vainqueur à l'élection du 30 août 2009 d'ici vendredi 16 octobre 2009.



JENEFAISQUEPASSER