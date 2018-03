L’étrange secret jeunesse de Madonna : le massage à la fourchette

A la recherche de la jeunesse éternelle? Fais comme la reine de la pop! Pour paraître 20 ans plus jeune, la star de 59 ans dévoile son incroyable secret anti-âge sur Instagram: le massage facial à la fourchette.



La fourchette, nouveau must-have anti-âge?



Sur sa vidéo Instagram, Madonna est filmée en institut de soins du visage. La méthode semble simple: il suffit de prendre deux fourchettes, appliquer un masque hydratant et masser de l'intérieur vers l'extérieur, une fourchette après l'autre. L'esthéticienne alterne le rythme: lent, puis plus vigoureux. Objectif: les branches de la fourche vont activer la micro circulation et resserrer la peau! La reine de la pop, au moins, a l'air convaincue: "Ça marche très bien, c'est génial, les fourches renforcent la peau."



MDNA: marque cosmétique "en vogue"



Ce n'est pas la première fois que Madonna utilise un ustensile de cuisine dans sa lutte contre les rides. Oui, la star avait déjà posté sur Instagram une photo d'elle avec un masque d'argile qu'elle avait appliqué ... avec un couteau à beurre! Elle a même commenté: "Pas très chic, mais ce masque est le feu!"



Pour réaliser ces étranges soins du visage, la star utilise un produit de sa propre marque de cosmétiques: MDNA Skin, lancé fin septembre 2017 aux Etats-Unis. Apparue en Asie en 2014, la marque avait conquis le marché continental. «Tout au long de ma carrière, les gens m'ont donné des produits de beauté que je n'aimais pas», explique la star de la vidéo officielle de la marque MDNA, «alors je voulais développer une gamme de traitements que je pourrais utiliser, tout a commencé comme ça .



Soin du visage, crème anti-rides, sérums ou nettoyants pour le visage, la gamme de luxe de Madonna est large. Côté prix: vous devriez aussi voir "large": compter par exemple 240 $ pour le sérum et 120 $ pour la rose tonique. Les produits sont conçus par la star, sur la base de ses secrets de beauté les plus confidentiels. Et oui, profitez des conseils nouveaux et anti-âge de la reine de la pop à un prix!



