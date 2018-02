Karine Le Marchand : À 49 ans, l'animatrice de L'amour est dans le pré a peur de vieillir

Depuis 2010, Karine Le Marchand boxe des fermiers amoureux de M6, et elle aimerait que rien ne change. Dans une interview pour Télé 7 Jours, l'animateur de L'amour est dans la prairie au sujet du temps qui passe. A bientôt 50 ans, elle les aura en août prochain, l'ex du footballeur Lilian Thuram a expliqué qu'elle faisait très attention avec elle: "Je suis en contrôle de mon image, c'est vrai."



Très sollicitée par les paysans lors du tournage du spectacle, Karine Le Marchand entend «rester jolie le plus longtemps possible». Celle qui ne veut pas "vieillir" ajoute: "je fais attention". Une franchise à toute épreuve pour le meilleur ami de Stéphane Plaza, qui a également répondu à la critique de son style particulier dans ses interviews: "Malgré tout ce que l'on peut dire, je ne suis pas séducteur, j'aime l'humour trash, "garçon", j'ai un gros rire ... et je m'entends très bien avec les femmes ".



Une langue bien accrochée qui mérite aussi quelques ennuis. Depuis la sortie le lundi 22 janvier des derniers portraits de la nouvelle saison de Love dans la prairie, Karine Le Marchand est au centre d'une petite controverse. Épinglée pour ses clichés sur les homosexuels lors de son interview avec Thomas, le deuxième candidat gay de l'émission, l'animatrice ne s'est pas démenée et a répondu à la «rage» sur Twitter.



Si elle n'a pas peur de se confronter aux internautes, Karine Le Marchand n'a pas peur de parler d'elle. Loin de l'image de contrôle qu'elle peut dégager, l'animatrice a déclaré: «Je peux laisser tomber une interview, je n'ai pas de problème pour dire qui je suis.Pour le contrôle, si c'est le contraire de la négligence, alors oui, je ne sais pas faire quelque chose, je respecte le mot donné.



gl9news.com (avec voici.fr)