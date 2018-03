Journée Nationale de Répentance, jeûne et prière au Gabon

LE COLLECTIF DES HOMMES ET DES FEMMES DE DIEU DU GABON.



Décrète : Deux journées nationales de repentance, de jeûne et de prière pour la libération du Gabon.



Pour cela nous avons retenu les dates suivantes :

Le 12 Février 2011

Le 12 Mars 2011



Selon 2 Chroniques 7.14-15



"Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu.

Le jeûne commencera à minuit du11de chaque date retenue ci-dessus.



Que le Seigneur JESUS-CHRIST bénisse le GABON





gabonaiscollectif@yahoo.fr