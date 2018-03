Je suis un enfant de Bongo Ondimba : Aux gabonaises et gabonais

Gabonaises et gabonais, mes chers compatriotes,



Je sors aujourd’hui de ma coquille pour vous parler à cœur ouvert.

Avant toute chose, je vous présente à toutes et à tous mes excuses pour le mal que mon feu père BONGO ONDIMBA a fait au peuple gabonais. Je puis vous assurer que papa, vers la fin de sa vie, a regretté tout cela. Ce peuple qui lui avait donné une belle leçon de morale, en l’assistant quand il avait perdu sa femme. Papa, de la fenêtre a vu les gabonais de toutes souches, de tous coins dans la tristesse, il avait des larmes aux yeux. Si papa avait eu ne fut ce qu’un ou deux ans de plus à vivre, vous auriez constaté, un grand changement dans sa façon de diriger et gérer le pays. De même, vous l’avez accompagné dans sa dernière demeure, comme un digne chef, jamais on a assisté à de telles funérailles d’un Président en Afrique. Encore merci. Pour tout cela, je déplore ce qui se passe aujourd’hui au Gabon. Les gabonais ne méritent pas cela, non, non et encore non.

Savez-vous qu’en 2005, papa ne voulait plus se présenter aux élections présidentielles ? Mais ces gens ; ce système l’a obligé à le faire. Papa était en otage ; leur otage. Pour vous expliquer que la politique au Gabon, ce n’est pas l’affaire d’une personne, mais c’est tout un système.

Ali avait préparé son coup depuis longtemps, il est obsédé par le fauteuil présidentiel. Si bien qu’après la mort de papa, Ali a vite fait de récupérer tous les dossiers sensibles que détenait notre père, et cela avec la complicité de la France. La France lui a promis le poste de Président en échange de certains dossiers compromettants. Aussi, pour contrôler le système du Gabon, Gilbert Goulakia de la cour des comptes lui a remis le dossier des audits de tout le monde : ministres et anciens ministres, présidents des corps constituées, bref ! Tous ceux qui détiennent le pouvoir au Gabon. Ali les tient tous.

Pourquoi Ali veut à tout pris succéder à papa ? Si c’est pour le pouvoir ; il l’a eu. Depuis plus de trois ans, Pascaline et Ali dirigent le pays. S’il voulait faire quelque chose pour le peuple, il l’aurait fait. Trois ans ce n’est pas 3 jours ou 3 semaines ou 3 mois. Moi j’ai peur, peur de notre avenir, je sais aussi que cela va être très difficile d’en découdre avec ce système :

Toutes les recettes de l’ETAT sont versées dans le compte personnel de Pascaline Bongo Ondimba, y compris les recettes douanières, celles du CEDOC (l’argent des cartes de séjours des étrangers).

Oui mes frères, le Gabon est prie en otage par :

Madame MBORANTSUO Marie Madeleine : Président de la CC

Monsieur ANDJEMBE LEONRD : Président du Sénat par intérim

Monsieur NZOUBA-NDAMA Guy : Président de l’assemblée Nationale

Monsieur BOUKOUBI Faustin : Secrétaire Général du PDG

Monsieur GOULAKIA Gilbert : Président de la cour des comptes

Monsieur MBOUMBOU MIYAKOU Antoine : Président du Conseil Economique et Social

Le patron du CEDOC et de la gendarmerie nationale.

Les deux chefs de cette bande: Pascaline et Ali BONGO ONDIMBA.

Pour libérer le Gabon, il faut écarter toutes ces personnes du système, de la chose de l’Etat.

Je crois avoir trop dit, et je sais qu’ils vont me chercher, pour me faire la peau. Je ne sais pas ce qui va m’arriver. Encore une chose ; papa n’a jamais voulu qu’Ali soit Président, ni d’ailleurs l’un de nous. Si jamais il aurait eu à préparer quelqu’un, ce n’est certainement pas Ali. La grosse erreur qu’il ait faite, c’est de mourir en laissant Ali à la défense.

Pour Ali, papa a quatre enfants, les deux derniers avec sa défunte femme, Pascaline et lui-même, nous autres nous sommes des attribués, voilà la vérité.



Un BONGO ONDIMBA qui veut la paix dans son pays le Gabon.