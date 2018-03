Je Denonce La France de Sarkozy Pour L'holocaust Gabonais

Lettre ouverte a monsieur Sarkozy dans l'espoir d'eveiller les quelques semblant d'humaniste qu'il lui reste

Au moment même ou le Gabon a une fois de plus élu Pierre Mamboundou pour Président

Alors que le gouvernement Français a, une fois de plus, décidé d’imposer au Gabon une marionnette non démocratiquement élue a la présidence de la république Gabonaise

Je Dénonce La France De Sarkozy



Je Dénonce La France De Sarkozy

Pour le traitement inhumain qu’il continue d’infliger a 1.4 millions de Gabonais en orchestrant l’holocauste gabonais



Je Dénonce La France De Sarkozy

D’ETRE UNE FOIS DE PLUS LE CERVEAU DERRIERE LE COUP D’ETAT ELECTORAL GABONAIS

De se montrer complaisant dans sa diffusion des pseudo-resultats annoncés et en soutenant l’insoutenable GOUVERNEMENT en place dont la seule raison d’être a été de garantir le passage en force D’ALI BONGO ONDIMBA





Je Dénonce La France De Sarkozy

Pour sa détermination de sacrifier la liberté et la vie de 1.4 million de Gabonais en échange de la dissimulation de vérités dérangeantes sur des pots de vins octroyés par Omar Bongo aux politiciens français





Je Dénonce La France De Sarkozy

D’étouffer les cris de nouveaux nés Gabonais agonisants

tout en méprisant les enfants devenus orphelins, du fait des actions, averres de la France, qui ont coutés la vie a leurs parents





Je Dénonce La France De Sarkozy

Pour le traitement humiliant qu’elle continue d’infliger au Gabon et a ses autres anciennes colonies ,tout en menant des campagnes sans repis de déshumanisation en Afrique



Je Dénonce La France De Sarkozy

De mettre en danger l’avenir et la vie des générations gabonaises a venir

En leur refusant le droit a l’éducation, l’accès a la santé et aux besoins les plus élémetaires.



Je Denonce La France De Sarkozy

De s’approprier notre pétrole, manganèse, uranium

tout en exacerbant notre taux de mortalité enfantine





Je Dénonce La France De Sarkozy

De briser l’espoir et l’innocence du people gabonais

Tout en dilapidant son opulence





Je Dénonce La France De Sarkozy

Pour sa détermination pervers a perpétuer une époque coloniale révolue,

en imposant aux nations africaines des présidents qui servent les intérêts de la France,

De simples gouverneurs d’une certaine France d’outre mer qui ne dit pas son nom, sans pour autant cacher ses affinités et obédiences.



Je Dénonce La France De Sarkozy

De mettre sur pied d’estal nos dirigeants lorsqu’ils servent les besoins de la classe politique française, et de conspirer pour renverser les régimes ou assassiner ceux qui ont l’audace de dire NON aux intérêts de certains partis politiques français.



Je Dénonce La France De Sarkozy

De corrompre nos dirigeant africains

Tout en nous refusant des élections justes et transparentes



Coupable est la France!

Lorsque ses médias font le procès d’un certain Omar Bongo Ondimba du Gabon, tout en amnistiant les malfaiteurs de la classe politique française qui ont contribuer au pillage du Gabon.



Coupable est la France!

Lorsqu’elle traîne nos dirigeants dans ses cours injustes, tout en applaudissant Sarkozy, Kouchner et Bourgi



Coupable est la France!

Lorsque ces même courts qui devraient condamner les atrocités qu’elle commet en Afrique, conspirent pour les cautionner.



Coupable est la France!

D’utiliser l’argent des gabonais pour financer les campagnes politiques et le train de vie grandiose de ses politiciens.





Coupable est la France!

Chaque fois qu’un Sarkozy, un Kouchner ou un Chirac s’enrichi

Pendant qu’un Gabonais de plus meurt appauvri



Coupable est La france!

Lorsque l’argent budgétisé pour la construction des hôpitaux, des écoles et des routes au Gabon, est détourné pour être donne en pots de vins à Sarkozy, Kouchner et Chirac.



Coupable est la France!

Chaque fois que son Sarkozy, dans ses rethoriques racistes et hautaines, désinforme le monde à propos de L’Afrique.



Coupable est la France!

D’avoir porte en son sein, un certain Sarkozy

dont l’ignorance de l’histoire et de la culture africaine

n’a d’égal que son mépris impardonnable des différences socio-culutrelles.



Coupable est la France!

Lorsque l’ignorance de Sarkozy l’emmene a proclammer

Que “Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire"





Coupable est la France!

Lorsque les africains fuient par millions leurs terres pour échapper a l’enfer qu’elle contribue a créer en Afrique en supportant des gouvernements mafieux

Tout cela pour se voir refuser un refuge par les personnes même qui ont savamment concocter le mal Africain et contribues a l’appauvrissement du continent tout entier.



Coupable est la France!

Lorsque les gabonais connaissent une mort prématurée à cause de l’absence d’un minimum essentiel au maintien de la vie.



Coupable est la France!

De revendiquer une certaine supériorité morale alors même qu’elle échoue le test de la moralité.



Coupable est la France!

Pour ses crimes contre la nation gabonaise

son assaut contre la communauté africaine



Coupable est la France!

D’avoir l’outrecuidance de revendiquer une parcelle d’autorité morale

Tout en mettant en chantier les pires infamies que le continent Africain ait connu



Je dénonce la France de Sarkozy.

Non pas la France des enfants français qui m'ont accueilli a bras ouverts en classe de CP



Non pas la France de ma marraine, cette femme généreuse qui m’a élevé et tant aime



Non pas la France des français honnêtes et bons qui travaillent dur pour une vie descente et de simples vacances



Non pas la france de Cabrel, Bruel, Renault et Goldman dont les paroles inspirent amour, égalité, humanité





Non pas la France des intellectuels qui continuent de dénoncer l’exploitation du Gabon et du continent africain tout entier



Non pas la France de Ségolène Royal qui aurait peut être garder la promesse d’une relation franceAfrique beaucoup plus saine et mutuellement BENEFIQUE



Je dénonce la France de Sarkozy

D’hier et D’aujourd’hui

Et tous les présidents de la cinquième république

De De Gaulle a Mitterrand, De Chirac a Sarkozy

Du quasi- humaniste Bernard Kouchner qui a reçu 1 million d’Euro du Gouvernement Gabonais

A tous les autres politiciens français qui ont participés au pillage du Gabon



Je dénonce la France de Sarkozy

Pour le pillage d’un demi siècle de la nation Gabonaise

Pour le génocide sponsorisé au Rwanda, en Cote D’Ivoire et ailleurs

Pour sa détermination a faire de la vie sur terre un enfer.





Je VOUS dénonce Mr Sarkozy

Pour votre assaut contre la démocratie

Votre séquestration des libertés gabonaises

Pour continuer a commettre des atrocités

Tout en vous soustraignant de vos responsabilités





Je VOUS dénonce Mr Sarkozy

Pour crimes contre l’histoire

Crimes contre la moralité

Crimes contre la communauté africaine

Crimes contre l’humanité





Alors que le monde continue de grimper la colline d’une meilleure histoire humaine

Et que la communauté internationale continue d’espérer d’être guidée par des dirigeants qui ont un minimum de moralité

Au nom de la nation gabonaise

Et avec la communauté internationale pour témoin

Je VOUS dénonce Mr Sarkozy



Je dénonce la France de Sarkozy

Dans l’espoir que la planète se ralliera pour dénoncer, comme un seul homme, le COUP D’ETAT D’ALI BONGO ONDIMBA

Empêcher un scénario ivoirien au Gabon

Et assurer que l’Afrique ne revive pas a travers le Gabon la tragédie du Rwanda



Je VOUS dénonce Mr Sarkozy

Pour que les vies de Pierre Mamboundou, Andre Mba Obame, Maître Ndao, Paul Mba Abessole, Jean Eyéghé Ndong, Zachary Myboto, Jules Ogouliguendé, Bruno Moumbamba, tous les membres de l’opposition, les membres du CENAP et toutes leurs équipes soient protégées

Que les 90% qui représentent la majorité opprimée ne vivent plus dans la terreur.

Pendant que les 10% oppresseurs dilapident la fortune de notre nation riche en pétrole



Je VOUS dénonce Mr Sarkozy

parce que vous avez plus que jamais l’opportunité de vous trouver du bon cote de l’histoire

L’opportunité d’écouter enfin la voix de la moralité

Le choix de réparer 42 ans de méchanceté gratuite au Gabonais;

La possibilité de sauver un peuple opprimé, brisé, en danger



Je VOUS dénonce Mr Sarkozy parce que

Nous AVONS MAL, ne le ressentez-vous pas?

Nous PLEURONS, ne nous entendez- vous pas?

Vos actions nous ASSASSINENT, ne le savez vous pas?

Nous MOURRONS, ne le voyez – vous pas?



Je vous en conjure Mr. Sarkozy

au nom de ce qui vous reste de notre humanite

Écouter la voix qui vous a un temps, jadis, donner l’inspiration de servir un pays

Souvenez vous des rêves et idéaux auxquels vous avez, un temps jadis, cru

Ouvrez votre Coeur au Sarkozy que vous avez un temps, jadis, été.



Je vous en conjure Mr. Sarkozy

Notre pays, notre people a longtemps souffert

La seule chose que nous ayons jamais demande est la liberté, l’égalité et la justice

Comme les français, les gabonais et africains méritent d’être gouvernés par des dirigeants qu’ils ont élu

Les Gabonais veulent de PIERRE MAMBOUNDOU



Je vous en conjure Mr. Sarkozy

Mettez fin a cette farce, des aujourd’hui!

METTEZ FIN AU COUP D’ETAT D’ALI BONGO, immédiatement!

Laissez aux gabonais le droit d’être dirigé par l’homme qu’ils ont élu pour la troisième fois.

L’homme, qu’ils espèrent, les emmènera vers des lendemains meilleurs, certains et rassurants.

L’homme qu’ils ont élu comme président: Pierre mamboundou



Je vous en conjure Mr. Sarkozy

Non pas en tant qu’UPGiste, ou INDEPENDENTiste

Mais en tant que GABONAISE soucieuse de 4 décennies de plus, du régime Bongo

Une africaniste et humaniste qui comprend le danger que représente la reconnaissance du gouvernement illégitime D’Ali Bongo

Et le mauvais précédant qu’il aura sur l’Afrique tout entière et les dictateurs africains





Je vous en conjure Mr. Sarkozy

Libérez enfin notre peuple

Libérez nous d’un autre HOLOCAUST GABONAIS!



Danielle La Gabonist Africanist Humanist



Contact – Sauvons Le Gabon

albertnze@yahoo.com

7182479383



VERSION ANGLAISE - I denounce la France De Sarkozy For The Gabonese Holocaust - peut etre lue ici http://www.prlog.org/10332650-denounce-la-france-de-sarkozy-for-the-gabonese-holocaust.html